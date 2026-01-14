レベルファイブは1月13日に配信したイナズマイレブン特別公式配信番組「イナダイ」にて、スマートフォン向け新作ゲーム「イナズマイレブン クロス」の制作を発表した。

本作は、新たな主人公によるオリジナルストーリーを体験しながら、自分だけのチームを編成し戦略を立てて試合をしていく「育成シミュレーションゲーム」。

プレイヤーは監督としてチームをカスタマイズし、コマンド選択で試合の勝敗を決める。また、完全オートでの試合進行も可能なため、ちょっとしたスキマ時間で気軽にプレイできるのが特徴。

1月29日からはクローズドベータテストを開催。現在テスターを募集しているので、奮って参加しよう。

【ベータテスト概要】

●テスター募集期間：1月13日～1月22日18時59分

●開催予定期間：1月29日12時～2月5日14時59分

●対応予定OS：iOS「OS16」以降、Android「OS10」以上

●対応言語：日本語

発表を受けてユーザーからは「絶対やる！」「サッカーやろうぜ」「育成メインかな」「俺たちの青春がスマホに！」と好評の声。いっぽうで早くもベータテストが始まることもあり、「今回は延期しないでくれよ…」と配信時期を気にするコメントも寄せられていた。

【ゲーム情報】

タイトル：イナズマイレブン クロス

ジャンル：育成シミュレーション

配信：Aiming

開発：Aiming／レベルファイブ

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：未定

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

©LEVEL5 Inc. © Aiming Inc.