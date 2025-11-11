このページの本文へ

11月17日～21日の5日間限定で実施

マクドナルド、ポテトとドリンク「M→L」無料増量！ ひるまックキャンペーン

2025年11月11日 15時40分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　マクドナルドは11月17日～21日の5日間、平日ランチ限定セット「ひるまック」で、マックフライポテトMサイズとドリンクMサイズをLサイズに無料でサイズアップできるキャンペーンを実施します。

「ひるまック」のポテト・ドリンクサイズアップ！

　「ひるまック」は平日10時30分～14時の時間帯限定で提供するランチセットで、定番のバーガー5種を、通常価格より最大70円おトクな600円～680円で販売しています。

　キャンペーンでは5日間限定で、通常プラス100円するサイズアップ（ポテトとドリンクのサイズアップ各50円）が無料になります。

<ひるマック　5種>

▲てりやきマックバーガーセット　ひるマック価格600円

▲ビッグマックセット　ひるマック価格680円

▲ダブルチーズバーガーセット　ひるマック価格640円

▲てりやきチキンフィレオセット　ひるマック価格630円

▲フィレオフィッシュセット　ひるマック価格620円

　サイズアップキャンペーンでは、ホットティー、プレミアムローストコーヒー(ホット）はLサイズがないため変更対象外。また、ミニッツメイドオレンジはSサイズのみでの提供のため、こちらも変更対象外です

SNSキャンペーンも実施

　さらに、マクドナルド公式Xアカウント（＠McDonaldsJapan）では、11月16日～19日の4日間にわたり「ひるまックLサイズアップ無料が帰ってきた」キャンペーンを実施。

　同アカウントをフォローして、各日指定のハッシュタグが付いた投稿（合計4投稿）に各日指定のハッシュタグを付けて各日指定の時間内にリプライ（返信）すると、抽選で4日合計100名1000円分のマックカードが当たります。

「ひるまック」再びLチャンス到来！

　同キャンペーンは、5月に実施されて好評を博した第1弾に続く第2弾となります。

　午後の元気をチャージしたい平日昼に、Lサイズのポテトとドリンクでボリューム満点のランチを楽しめるのはうれしいですね。

※価格は税込み表記です。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧