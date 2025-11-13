ローソンが再び50％増量！「盛りすぎチャレンジ」異例の3度目、緊急開催

ローソンは人気企画「盛りすぎチャレンジ」を11月18日から“緊急開催”します。今年6月と同様、価格は据え置いたまま具材や重量を約50％増量。今回は、過去の実施時に特に人気の高かった計11品がラインアップします。

異例の年3回目 ローソン「盛りすぎチャレンジ」

「盛りすぎチャレンジ」は2023年2月の初開催を皮切りに、2024年・2025年は2月と6月の年2回で実施。当初は“47都道府県”にかけた47％増量でしたが、今年6月にはローソン50周年に合わせて“50％増量”にパワーアップし、話題を集めました。これまでの開催の反響としては、客数が前年同日比105％、新規来店客比率が約12％になるなど（5回の平均）、非常に高い支持を得ているといいます。

そして今回は、追加開催という形で異例の“年3回目”の実施に。事前発表会では、続く物価高を背景に「50周年を迎えたローソンが、お客さまに一番喜んでいただける企画でワクワクしてもらいたい」として緊急開催に踏み切った理由が説明されました。

見た目のインパクトにこだわって開発

“盛りすぎ”商品の開発にあたってのポイントは大きく2つ。「お客さんにとって本当に喜ばれる増量であるか」と「見た目のインパクト」です。

たとえば、プレミアムロールケーキはクリームに着目し、クリームをドーム状に大胆に盛り付ける仕様に。開発当初は単純にロールケーキ自体をひと回り大きくした試作もあったそうですが、「プレミアムロールケーキの魅力はクリームにある」と判断し、現在の仕様に落ち着いたとのことです



。ハムサンドの場合も、主役であるハムを1.5倍に増量するなど、“ひと目でワクワクする盛り”にこだわっています。

今回の開催でも同企画でトップクラスの人気を誇る「盛りすぎ！プレミアムロールケーキ」をはじめ、従来品「大盛ソース焼そば」をさらに50％増量させた「盛りすぎ！ソース焼そば」も登場します。焼そばは総重量がなんと550gほどあるそうですよ。

ひとりで一気に食べても、回数を分けて食べてもオーケー。家族や友人とシェアしても楽しめるボリュームです。楽しみですね！

▼販売スケジュール

＜11月17日（月）発売＞

・Uchi Café盛りすぎ！プレミアムロールケーキ（214円）

・盛りすぎ！ナポリタン（697円）

＜11月18日（火）発売＞

・盛りすぎ！和風シーチキンマヨネーズおにぎり（181円）

・盛りすぎ！ハムサンド（343円）

・でからあげクン 3種MIX味（278円）

＜11月24日（火）発売＞

・Uchi Café盛りすぎ！ふわもち生シフォン（257円）

・Uchi Café盛りすぎ！大きなチョコシュー（チョコクリーム&ホイップ）（194円）

・盛りすぎ！ソース焼そば（538円）

＜11月25日（火）発売＞

・盛りすぎ！高菜明太おにぎり（192円）

・盛りすぎ！ツナたまごサンド（297円）

・盛りすぎ！カツカレー（中辛）（697円）

※記事中の価格は税込み