11月18日スタート

生さば110円！ 牡蠣握り176円！ はま寿司「冬の旨ねた祭り」

2025年11月17日 18時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　はま寿司は11月18日、全国の店舗で「はま寿司 冬の旨ねた祭り」を開催します。

「九州産 生さば」が110円！

　本フェアでは、九州で水揚げされた「九州産 生さば」や、ボリューム満点のかにかまをサクサクの天ぷらにした「特大かにかまの天ぷら握り」、炭火で香ばしく焼き上げた「鴨つくね軍艦」を110円で提供します。

▲九州産 生さば　110円

▲特大かにかまの天ぷら握り　110円

▲鴨つくね軍艦　110円

牡蠣、姿いかなど冬の味覚が一斉に登場！

　また、浜茹でした牡蠣のぷりっとジューシーな食感が特徴の「広島県産 牡蠣（かき）握り（もみじおろしのせ）」、甘みと香ばしさを引き立てた「炙り甘鯛（あまだい）」、イカの身とゲソを一度に味わう「姿いか」、エビにシークヮーサーとおろしをあわせた「えび おろし盛り（沖縄県産シークヮーサーだれ）」が176円で登場します。

▲広島県産 牡蠣握り（もみじおろしのせ）　176円

▲炙り甘鯛　176円

▲姿いか　176円

▲えび おろし盛り（沖縄県産シークヮーサーだれ）　176円

高級牛のぜいたく肉握りも！

　至福の一貫シリーズでは、霜降りが入った「佐賀牛握り」または、深いコクとまろやかな味わいが特長という「白老（しらおい）牛握り」を提供します。

▲佐賀牛握り　319円
　※関東・九州・沖縄エリアで販売

▲白老牛握り　319円
　※北海道・東北・北陸・東海・関西・中国・四国エリアで販売

サイドメニューにも冬の味覚が登場！

　さらにサイドメニューでは、赤味噌2種類と白味噌を使った「濃厚北海道味噌ラーメン」、水餃子を温かいゆず塩スープとともに味わう「冬のあったか餃子スープ ゆず塩」を販売。はまカフェラボには、種子島産安納芋のペーストを使用した「安納芋のおいもんぶらん」が登場します。

▲濃厚北海道味噌ラーメン　429円

▲冬のあったか餃子スープ ゆず塩　363円

▲安納芋のおいもんぶらん　297円

寒い季節にうれしいラインアップ

　110円で生さばが食べられるのはかなり魅力的で、冬らしい温かいメニューが揃っているのも嬉しいところです。

　エリアごとに異なる肉握りが選べる点も、楽しみ方が広がりそうです。気軽に季節の味を味わえるラインアップとなっているので、足を運びたくなります！

※価格は税込み表記です。

