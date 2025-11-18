最大3157円おトク！築地銀だこ「ぜったいお得な回数券」イオンのブラックフライデーで展開

イオンモール及びイオンに出店する築地銀だこ・銀のあんは、11月20日より、イオングループの「ブラックフライデー」企画に参加。イオン限定特典付き回数券や、特別商品を展開します。

最大3157円おトク！

築地銀だこ「ぜったいお得な回数券」イオン限定特典付き

▲ぜったいお得な回数券 イオン限定特典付き 5918円

築地銀だこでは、イオングループの「ブラックフライデー」企画にあわせ、11月20日よりイオン限定特典付きの「ぜったいお得な回数券」を発売します。

好きなたこ焼（8個入り）と交換できる引換券が11枚入っており、通常価格より最大3157円おトクになります。購入時には銀だこスタンプカードのスタンプ2個分が付与されます。

さらに11月28日の“8のつく日”はスタンプが2倍となり、最大26個のスタンプを獲得できるチャンスです。

引換券の利用期間は12月1日～2026年5月31日で、一部店舗を除く全国のイオンモールおよびイオン内の築地銀だこで利用可能です。

銀のあんでは「クロワッサンたい焼 あずき」

あんこ30％増量キャンペーン！

▲クロワッサンたい焼 あずき 259円

銀のあんでは、人気商品の「クロワッサンたい焼 あずき」のあんこを30％増量して販売します。

「クロワッサンたい焼 あずき」は、北海道産あずきを100％使用した自家製つぶあんを、独自開発の24層クロワッサン生地にたっぷり詰め込み、表面は香ばしいザラメでキャラメリゼ。サクッとした食感とあんこの甘さを存分に楽しめる一品で、テイクアウトやお土産にも適しています。

あんこ30％増量の期間は11月20日～30日で、対象店舗は全国のイオンモールおよびイオンの銀のあん（一部店舗除く）です。

イオン限定企画！

今回のブラックフライデー企画は、築地銀だこのたこ焼きも銀のあんのクロワッサンたい焼も、期間限定でよりお得に楽しめるチャンスです。

特に回数券はスタンプ獲得の特典もあり、たこ焼きをよく食べる人にとっては見逃せない内容。クロワッサンたい焼のあんこ増量も、食べ応えと満足感がアップしており、手土産やちょっとした贅沢スイーツとしてもおすすめです。

※価格は税込み表記です。