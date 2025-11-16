「餃子」を食べて「無料券」がもらえる！ 大阪王将の人気企画がパワーアップ

大阪王将は11月17日から30日まで、餃子を1人前注文するごとに「餃子1人前無料券」を1枚配布する恒例キャンペーン「餃子祭」を全国の店舗で実施します。

餃子1人前ごとに無料券1枚もらえる！

中華食堂チェーン「大阪王将」で毎年恒例の企画。無料券配布の対象メニューは「元祖餃子（焼、生）」「ニンニク肉肉肉餃子」「うまっ塩餃子」「水餃子」のほか、今年は対象にセットや定食も対象に拡大。1人前餃子が付くセットや定食の注文でも無料券がもらえます。



また、店内飲食だけでなく、テイクアウトの注文でも対象となります。

無料券の配布期間は11月17日～30日で、利用期間は12月1日～2026年1月31日。無料券は「元祖餃子（焼、生）」「ニンニク肉肉肉餃子」「うまっ塩餃子」のいずれか1人前に使用できます。

なお、水餃子や揚げ餃子、餃子付き定食やセット類には利用できません。また、店舗によって取り扱い餃子の種類が異なる場合があります。

無料券は1会計につき3枚まで使用でき、テイクアウト時は箱代が別途必要になります。店舗ごとに餃子の個数が異なる場合があるため、詳細は各店での案内を確認してください。

■「餃子1人前無料券」プレゼントキャンペーン概要

無料券配布期間：11月17日～30日

有効期限：12月1日～2026年1月31日

無料券を“もらえる”餃子：

・元祖餃子（焼、生）

・ニンニク肉肉肉餃子

・うまっ塩餃子

・水餃子

・１人前餃子の付くセット、定食

無料券を“使える”餃子：

・元祖餃子（焼、生）

・ニンニク肉肉肉餃子

・うまっ塩餃子

たくさん餃子を食べるだけオトクに!?

餃子を頼んだ分だけ“確実にもらえる”という分かりやすさとおトクさが魅力の企画。セットや定食まで対象が広がったことで、普段通りの食事でも自然に参加できるようになりました。

年末の忙しい時期に、日常の食事が少しお得になるのはうれしいところ！食べれば食べる程無料券がもらえるキャンペーンで景気づけしちゃいましょう。

※価格は税込み表記です。