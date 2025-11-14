このページの本文へ

どうとんぼり神座で11月19日から

角煮ヤバッ！人気すぎて販売延長した「デッ角煮ラーメン」が復活、およそ2ヵ月だけ

2025年11月14日 16時45分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

今年も来たぞ〜！

　どうとんぼり神座は「とろける 幸せ ド満福デッ角煮ラーメン」「満福角煮ラーメン」を11月19日から2026年1月13日まで期間限定で販売する。

年末年始に食べたい！「とろける 幸せ ド満福デッ角煮ラーメン」

　ラーメンレストラン「どうとんぼり神座」で昨年12月に発売され好評だったというメニューが復活。

「とろける幸せ ド満福デッ角煮ラーメン」（1860円）

　かぶりつくと福が舞い込むような、1本100gの大きな角煮チャーシューを2本使用。

　見た目にも豪華な、角煮チャーシューは、神座秘伝の黄金スープとの相性を考えて、あっさりした味付け。お箸で簡単に切れるほど柔らかい“ふわトロ“に仕上げている。

「満福角煮ラーメン」（1350円）

　「とろける幸せ ド満福デッ角煮ラーメン」の角煮チャーシューを食べやすい大きさにした一杯。

幸福感あふれる一杯

　昨年12月に登場した「とろける幸せ ド満福デッ角煮ラーメン」「満福角煮ラーメン」は、予想を超える反響から急遽販売期間を延長することとなるほどの話題作。食べた人からは「食べ応えのある角煮にシャキシャキの野菜がとても満足！」、「角煮は箸で掴むだけでホロッと崩れるやわらかさ！」といった声が寄せられたという。

　たっぷりのった角煮は、年末年始を華やかにしてくれそうな一杯。神座というと「おいしいラーメン」が看板メニューだが、それとはまた違う“でっかい角煮”に惹かれる。神座ならではのスープと共に、箸で崩れる角煮の柔らかさを感じながらいただきたい！

　（※文中の価格はすべて税込）

