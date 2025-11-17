“ジャズ”がテーマの限定ビールがヱビス から！ 4種の麦芽が奏でる「JAZZY」

サッポロビールは11月18日、生ビール商品「ヱビス クリエイティブブリュー JAZZY」を数量限定で発売します。350ml缶、296円。

本商品は、ヱビスブランドの独創的なライン「CREATIVE BREW」の第10弾です。CREATIVE BREWは、135年にわたって培ったヱビスの技術をもとに、既存のビールの枠にとらわれない味わいに挑戦するラインです。商品開発はYEBISU BREWERY TOKYOの醸造を担当する若手醸造家・有友亮太氏が手がけています。

今回、YEBISU BREWERY TOKYOで好評だった限定ビール「Swingin’ Singin’（スウィンギン シンギン）」の知見を活かし、東京・恵比寿の「BLUE NOTE PLACE」と共創しました。ジャズをテーマに、「コクと香りのリズム」を感じるような味わいを目指しています。

4種の異なる焙煎方法で仕上げた麦芽をブレンドする「カルテットモルティング」製法を取り入れ、麦芽由来の甘さと奥深いコクが特長です。吟味した上面発酵酵母を使うことで、香りをゆっくり楽しめるエールタイプの仕上がりになっています。

パッケージには4種の麦芽が混ざり合う様子を楽器に見立てて描き、裏面にはBLUE NOTE PLACEのロゴを入れています。

アルコール分は5.5％、純アルコール量は1缶14gです。缶に加えて20L樽商品の取り扱いも予定しており、YEBISU BARやBLUE NOTE PLACEなどの限定店舗で展開します。

音楽とビールが出会う一品

音楽をテーマにしたビールという特徴的な商品で、麦芽のブレンドによる複雑な香りに期待が高まります。パッケージも遊び心があり、限定感のある仕上がりで手に取ってみたくなりますね。

※価格は税込み表記です。