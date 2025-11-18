オレオ増量も！ マクドナルド「苺 オレオ」「超 オレオ」のホリデー向けマックフルーリー

マクドナルドは11月19日、期間限定商品として「マックフルーリー 苺 オレオ クッキー」を発売します。

ホリデーシーズンにむけた「マックフルーリー 苺 オレオ クッキー」

「マックフルーリー 苺 オレオ クッキー」は、2022年11月に期間限定で販売された「マックフルーリー ストロベリーココアクッキー」の名称をあらためた商品です。見た目も華やかなホリデーマックフルーリーとして登場します。

▲マックフルーリー 苺 オレオ クッキー 340円～

濃厚でなめらかなソフトクリームに、ザクザクとしたオレオクッキーと果肉感たっぷりのストロベリーソースを混ぜ合わせ、ほろ苦さと甘酸っぱさが調和した味わいといいます。ホリデーシーズンに合わせた華やかな仕上がりなんだとか。

▲マックフルーリー 超 オレオ クッキー 340円～

同日からは、レギュラーメニュー「マックフルーリー 超 オレオ クッキー」も数量限定パッケージで提供します。こちらは「マックフルーリー オレオ クッキー」のオレオクッキーを増量した仕様です。

販売期間は12月下旬までで、10時30分から閉店まで取り扱います（24時間営業店舗では翌1時まで）。

苺と超オレオがそろって登場！

「マックフルーリー 苺 オレオ クッキー」は4月から続く「寄り道マック」キャンペーンの第4弾にあたる商品。見た目も華やかで、ホリデーシーズンの雰囲気を感じられますね。寒い日に温かい店内や家の中で味わいたいです。



マックフルーリー 超 オレオ クッキーは、オレオ増量でザクザク食感にも楽しみです。

※価格は税込み表記です。