ついに！牛めしの「松屋」がナポリタンを全国発売へ 「ボリュームがすごい」の声に期待しかない

牛めしの松屋は「西条てっぱんナポリタンハンバーグ」を11月18日10時より全国の店舗で発売します。

まさかの「ナポリタン」が全店メニューに！

愛媛県西条市のご当地グルメを松屋流にアレンジしたメニュー。今年9月に愛媛県を中心に先行販売され話題を集めていましたが、今回は満を持して全国展開です。

▲西条てっぱんナポリタンハンバーグ定食 1180円

西条市の名物料理「西条てっぱんナポリタン」は、卵を使用し、熱々の鉄板の上にケチャップソースのナポリタンを盛り付けるスタイルが特徴です。

松屋では、この懐かしさあふれる一品をハンバーグと組み合わせ、ボリュームたっぷりの“松屋流ごちそう洋食”に仕上げています。

鉄板の上で立ち上る香ばしいソースの香りと、ジューシーなハンバーグが食欲をそそるといいます。さらに、チーズのコクと香ばしさをプラスした「炙りチーズハンバーグ」もラインアップします。

熱々の鉄板から香ばしさ広がる！

ナポリタンハンバーグをメインにライスとみそ汁付き。先行販売された際には、「ボリュームがすごい」「懐かしい味で箸が止まらない」といった声が多く寄せられたそう。



西条市以外での一部店舗でも先行販売されましたが、好評ですぐ売れてしまったようで“幻のメニュー”となっていましたが、今回、満を持して全国販売へ。



牛めしの松屋がまさかの“ナポリタン”をどのように表現しているかが注目ポイントです。松屋の新星、見逃せません！

※価格は税込み表記です。