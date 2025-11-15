このページの本文へ

11月19日スタート

松のや、“揚げ豚テキ”が復活　新たに“揚げ鶏テキ”も投入

2025年11月15日 16時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　松のやは11月19日15時から、「にんにく醬油の揚げる豚テキ定食」と「にんにく醬油の揚げる鶏テキ定食」を発売します。

 松のやに“揚げる”「豚テキ」と「鶏テキ」

　とんかつチェーン「松のや」は、 “揚げ”て仕上げる豚テキと鶏テキを展開。

　「揚げる豚テキ」と「揚げる鶏テキ」は、特製の粉をまぶして揚げることで、カラッとジューシーに仕上げたお肉に、にんにくをたっぷり使った濃厚醬油ダレを合わせています。

　豚肉と鶏肉は、どちらも肉の甘みと旨味をしっかり感じられる品質。にんにく醬油ダレの濃厚な味わいが肉の旨味を引き立て、ご飯が進むそうですよ。

　甘みのある素揚げキャベツが添えられ、ライス、みそ汁がセットで提供。

▲にんにく醬油の揚げる豚テキ定食　1050円

▲にんにく醬油の揚げる鶏テキ定食　1050円

・単品 にんにく醬油の揚げる豚テキ　830円
・単品 にんにく醬油の揚げる鶏テキ　830円

とんかつ屋さんらしい発想！今回は鶏テキも

　とんかつ屋さんらしい“揚げる豚テキ”。今年の4月にも「にんにく醤油の揚げる豚テキ定食」が登場しましたが、今回は鶏テキも登場です。

　揚げた肉に濃厚にんにく醬油ダレという組み合わせは、想像するとご飯が進みそうですね！　豚と鶏から選べる点も魅力で、気分によって食べ比べたくなります。

　ちょっとギルティなパンチあるフードをガッツリ楽しみたい時に注目。

※価格は税込み表記です。

