【やよい軒】お待ちかねの「チゲ定食」が今年も！海鮮の旨味がギュッ

やよい軒では11月18日より「チゲ定食」各種を販売する。

「チゲ定食」「辛旨チゲ定食」が登場！

やよい軒の冬の定番メニュー「チゲ定食」が今年も登場。コクのある信州味噌と本醸造醤油をベースに、唐辛子、コチュジャンの辛さを加え、魚醤、ほたて、えびなどの魚介の風味と旨味を効かせたまろやかな辛さに仕上げた一品。

「辛旨チゲ定食」では、4種類の唐辛子をブレンドした特製唐辛子パウダーを使用し、複雑な辛味と深みのある味わいを実現。風味と辛さが際立ち、より本格的なチゲの味わいを楽しめる。



さらに、それぞれの定食には“ニラチヂミ付”も用意している。

▲チゲ定食 930円

▲【ニラチヂミ付】チゲ定食 1150円

▲辛旨チゲ定食 1000円

▲【ニラチヂミ付】辛旨チゲ定食 1220円

▲ニラチヂミ（単品） 240円

「チゲ定食」「すき焼き」と鍋の季節！

定食レストランのやよい軒は海外展開もしていて、ただいま世界共通フェアとして“NABE FAIR”を開催中。アメリカ、シンガポール、台湾、フィリピンのやよい軒も同時に「鍋」メニューを販売している。



今回の「チゲ定食」は、このNABE FAIRの国内第2弾メニュー（第1弾は11月5日に登場した「すき焼き定食」）。



お腹も心もぽっかぽかに温め、満たしてくれそうなやよい軒の鍋シリーズで、冬ならではの幸せを噛み締めたい……！



なお、やよい軒では定食のごはんおかわり自由なのも嬉しいポイント。



（※文中の価格はすべて税込）