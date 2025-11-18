セブンの「肉まん」「豚まん」が最大56円引きに！本日よりセール

セブン‐イレブンでは、11月18日～21日の期間限定で、「肉まん」「豚まん」のセールを全国の店舗で実施します。

「肉まん」「豚まん」が最大52円引きに！

4日間限定の中華まんセール。対象は「ふんわり×ごろっと 肉まん」「もちもち×ずっしり 大入り豚まん」の2品です。



近畿エリアのみ対象の豚まんが「もっちり×ジューシー 特製豚まん」となります。

▲ふんわり×ごろっと 肉まん 通常168円→129円 ※39円お得！

販売エリア：全国

米粉を加えたふんわり生地に、熟成豚肉と玉ねぎ・筍をゴロゴロと詰め込んだ具材感が特長の定番肉まん。39円お得な129円で提供。

▲もちもち×ずっしり 大入り豚まん 通常250円→194円 ※56円お得！

販売エリア：近畿エリアを除く全国

米粉配合のもちもち生地に、熟成豚肉を大きくカットしたボリュームのある具材を包み、食べ応えたっぷりに仕上げた大入り豚まんです。56円お得な194円に。販売エリアは近畿を除く全国です。

▲もっちり×ジューシー 特製豚まん 通常210円→162円 ※48円お得！

販売エリア：近畿

近畿エリア限定。肉比率を見直したジューシーな中具を、もっちり食感で自然な甘みのある生地で包んだ豚まんです。48円お得な162円で提供。

冬本番に向けてホカホカ中華まんがおトクに！

肌寒くなってアツアツの中華まんが恋しくなる季節にあわせて、「肉まん」「豚まん」がセール！

外出時や自宅でのちょっとしたブレイクに中華まんはぴったりですよね。セールをお見逃しなく。

※価格は税込み表記です。