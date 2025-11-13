マクドナルド、ナゲットが250円お得に！15個が安くなるぞ

マクドナルドは11月19日～12月31日までの期間、「チキンマックナゲット15ピース（ソース3個付き）」を特別価格490円で販売する『トクニナルド』キャンペーンを開催します。

ナゲット15ピースが740円→490円に

チキンマックナゲットは、外はカリッと、中はジュワッとジューシーに揚げられた、人気の定番サイドメニュー。通常15ピース740円～（店舗で異なる）のところ、6週間限定で250円お得な490円で提供されます。

また、同日よりナゲットのソースに「ガーリックバターステーキソース」「チーズフォンデュ風ソース」が加わり、定番の「バーベキューソース」「マスタードソース」とあわせて計4種のソースから好きなもの3個が選べます（チキンマックナゲット5ピースはソース1個）。

なお、今回のキャンペーンは「すみっコぐらし」とコラボレーション。期間限定ソースパッケージのフタにキャラクターがデザインされているほか、「チキンマックナゲット 15ピース」がオリジナルデザインのパッケージで提供されます（1種・数量限定）。

▼期間限定ソース2種

ガーリックバターステーキソースは、ソテーガーリックの旨味に、バターのほんのりやさしい甘さと香ばしい風味を合わせたステーキソース。ステーキソースにバターの風味を加えることで、冬にぴったりな贅沢な味わいに仕上げたとしています。

チーズフォンデュ風ソースは、3種のチーズ（カマンベール、チェダー、パルメザン）をブレンドした、深みのあるチーズソースで、チキンブイヨンやオニオンパウダーの旨味が後をひくそう。こどもから大人まで幅広い層に親しまれやすい王道の味わい。

ナゲット10個買うより15個が安い

年末に向けて、人と集まる機会が増えるこの時期にうれしいナゲットセール。ちなみに、「チキンマックナゲット 5ピース」は290円なので、5ピースを2つ（290円×2＝580円）買うより、15ピースを買ったほうがお得です。ナゲットを買いこんで、友だちや家族と“ナゲパ”するのも！



なお、マクドナルドのナゲットソースは単品40円で購入可能なので、家の料理に付けたすディップ用ソースだけ欲しい、と言う時にも実は活用できますよ！



※記事中の価格は税込み