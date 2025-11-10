今週の注目グルメ 第373回
11月10日～11月16日
【今週】松屋「炙り十勝豚丼」 すき家「ローストビーフ丼」登場！ 注目メニュー続々
2025年11月10日 15時40分更新
ごきげんよう。朝晩の冷え込みが一段と厳しくなってきましたね。外を歩けばコート姿の人も増えてきて、あたたかいごはんやお酒が恋しくなる頃です。
そして、忘れちゃいけないのが“忘年会”の予定。そろそろ日程調整を始めないと、人気店はあっという間に満席になってしまいます。「早割コース」を打ち出すところもあるので、早めにチェックしておきましょう。
年末年始も視野に入ってきた11月中旬、アスキーグルメが注目する今週のキャンペーンや新発売メニューをピックアップしました。
高貴な香りのペヤングあらわる
「贅香トリュフテイストやきそば」11月10日～
まるか食品は「ペヤング 贅香（ぜいこう）トリュフテイストやきそば」を11月10日販売開始しました。254円。
香り高い“トリュフ”を楽しめるという新商品で、ソースには、ガラスープやチキンエキスをベースに黒トリュフオイルを贅沢に配合。さらに、にんにくやバターで風味のよい仕上がりに。
あえて具材は“ブラックペッパーのみにして、トリュフの香りを存分に楽しめるように仕立てています。
・贅沢ペヤング再び！トリュフ香るペヤング、具はまさかの“ペッパーのみ”
かわいすぎ～
ファミマ×星のカービィ7商品が登場 11月11日～
ファミリーマートは11月11日から、人気ゲームシリーズ「星のカービィ」とのコラボレーションキャンペーン「カービィたちの超まんぞくフェス」を全国の店舗で開催します。
「カービィのすいこみ生ハム寿司」「くいしんぼうカービィのりんご蒸しパン」など、カービィをモチーフにしたオリジナル商品7種類が登場しますよ。
・かわいすぎ！ファミマ×星のカービィ、「生ハム寿司」など7商品が登場するぞ
トリオで登場
松屋「炙り十勝豚丼」11月11日～
牛めしの「松屋」では、「炙り十勝豚丼」各種を11月11日10時より発売します。
豚肉の脂の旨味と甘味を帯びたタレを鉄板の上で絡め、大胆にごはんの上に敷き詰めるように盛り付け。その見た目は“肉絨毯”のようだとか。
今年は、「カルビの炙り十勝豚丼」「ロースの炙り十勝豚丼」「ロースとカルビの炙り十勝豚丼」と3種のバリエーションで登場します。
すき家に初！
ローストビーフ丼をメガサイズまで用意 11月11日～
すき家は、「ローストビーフ丼」を11月11日9時から販売開始。並サイズは890円。その他、小～メガまで各サイズが展開されます。
温かいごはんにスライスしたローストビーフを盛り付け、特製の醤油ダレをかけた商品。一口頬張るとニンニクの香りがふわりと広がり、食欲が掻き立てられるそう。たまごが別添えです。
・すき家初「ローストビーフ丼」！お肉3倍の“メガ”の登場に歓喜
やっぱり厚切りはいいよね
松のや「超厚切りロースかつ」11月12日～
松のやでは11月12日15時より「超厚切りロースかつ」各種を発売します。
熟成チルドポークを使用し、特製生パン粉が際立つサクッと香ばしい松のや自慢の看板メニュー「ロースかつ」の大きさを2倍にした一品。ごはんをみそ汁を付けた定食仕立てで1030円から揃えます。
・“超厚切り”が来たぞ!! 重量2倍の「ロースかつ」が松のやで。とにかくでっかい
悶絶級！
ペッパーランチに「鬼痺（オニシビ）」11月12日～
ペッパーランチは「鬼痺（オニシビ）ペッパーライス」を11月12日より期間限定で販売します。
花椒（ホアジャオ）をふんだんに使用した痺れるオイルの“麻（マー）”、ガーリックチップが入った赤唐辛子の“辣（ラー）”の使用したペッパーライスで、それぞれの辛味が肉のコクを引き立てます。
ライスに突き刺さる赤い唐辛子は、痺れ度合を鬼の角の本数で表現しており、一角（イッカク）・二角（ニカク）と、二段階の痺れから選べます。
・悶絶覚悟の“鬼痺（おにしび）”がヤバげ！「水を飲むことも刺激」…挑戦者挑む
アボカド好き集まれ！
モス「アボカドバーガー」11月12日～
モスバーガーは11月12日から、「アボカドバーガー」を期間限定で販売します。
昨年登場した「新とびきりアボカド」のアボカドの風味をパワーアップさせた商品。レタスとトマトの上にジューシーなパティを重ね、大きめにダイスカットしたアボカドをトッピング。「ダブルアボカドバーガー」も用意します。
さらに同日より、黒毛和牛パティを使用した贅沢な「モスの匠味（たくみ） 黒毛和牛のダブルチーズバーガー」を数量限定で発売します。
・ASCII.jp：やったー、モスに「アボカドバーガー」が出るよ！ 今年は“アボカド感”増しに
冬の贅沢天丼
てんや「蟹とふぐの冬天丼」11月13日～
天丼てんやは11月13日より、冬限定メニュー「蟹とふぐの冬天丼」（1180円）を販売します。
冬ならではの食材「ずわい蟹」と「ふぐ（シロサバフグ）」を一度に味わえる贅沢な天丼です。天ぷらとして揚げることで、蟹のふっくらとした身と甘み、ふぐならではの弾力のある食感と上品な旨みを楽しめるといいます。
春菊と紅芯大根のかき揚げに加え、海老、れんこん、はじかみを添え、彩り豊かな仕上がりです。
この連載の記事
-
第372回
グルメ【今週】リンガーハット牡蠣大盛の「かきちゃんぽんMAX」発売、ミスド×ポケモンスタート
-
第371回
グルメ【今週の注目】すき家の「麻辣湯」、マクドナルド人気チキン復活、カップヌードル「ペルー風」!?
-
第370回
グルメ【今週発売】松屋の「肉吸い」、マクドナルドの「ストリートバーガーズ」が気になる
-
第369回
グルメ【今週】でかすぎぃ…！コメダの「ドデカメンチ」発売、松のや「ケララチキンカレー」も気になる
-
第368回
グルメ【今週】松屋の「うまトマ」がとんかつに？／丸亀製麺に新作「肉盛り」／ほっともっと牡蠣づくし弁当
-
第367回
グルメ【今週】ほっともっと「カキフライ」、幸楽苑「担担麺」など秋グルメどしどし発売
-
第366回
グルメ【今週】マクドナルドに“ハート”がまぎれた「プリプリエビプリオ」、なか卯に贅沢「ウニ丼」発売など
-
第365回
グルメ【今週】モスの人気「月見フォカッチャ」が今年も！リンガーハット「コーンバターみそちゃんぽん」復活
-
第364回
グルメ【今週】マック、コメダ、ロッテリアが「月見」発売。すき家は「月見すきやき牛丼」
-
第363回
グルメ【今週】ケンタ「月見バーガー」びくドン「月見バーグディッシュ」など月見グルメ続々
- この連載の一覧へ