肉食ナベコの「なんでも食べてみる」 第1076回

ピザーラで11月5日から登場

「カニマヨ」だけじゃない。冬ピザが進化していた

2025年10月30日 18時15分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

進化系カニピザが気になる！

　ごきげんよう、アスキーグルメのナベコです。これからクリスマスや年末年始に向けて、ピザの出番が増える季節になりましたね。冬ピザといえばピザーラの「カニマヨ」を思い浮かべる人も多いのでは。季節の高級食材を使ったピザにはグッと惹かれますよね。

　最近だと、蟹を使ったピザもさらに進化していますよ！

進化系カニピザ「紅ズワイのフィッシャーマンズ」

一足早くピザーラの新作を試食してみた

　11月5日からピザーラの新作クォーターピザ「冬のプレミアムクォーター」が登場。その中でも主役級の存在が「紅ズワイのフィッシャーマンズ」です。

「冬のプレミアムクォーター」4種ピザでMサイズ2790円～、L4500円～

　名前からしてすでに贅沢ですよね。さっそく「紅ズワイのフィッシャーマンズ」を食べてみました。

注目は、紅ズワイのフィッシャーマンズ。エビが目印です

　紅ズワイガニをはじめ、エビやアサリなど6種類の魚介をのせた、まさに“海の幸オールスター”。

　見た目は生地の上にのったエビが目立ちますが、食べると中に蟹がちゃんと隠れていて、ひと口ごとに繊維のほぐれる食感がします！

カニ、潜んでいます

　アサリの旨みも効いていて、ブイヤベースみたいに魚介の味が層になって広がります。ソースはクリーミーでコクたっぷり。これは完全に“ごちそうピザ”です。

ちょっと大人な蟹ピザもいいね

　「冬のプレミアムクォーター」はさらに、「生ハムの贅沢マルゲリータ」「熟成ベーコンとブロッコリーのピザ」「テリヤキチキン」を組み合わせた内容で、価格はMサイズ2790円～、L4500円～。　

生ハムの贅沢マルゲリータも注目の新作

北海道産マスカルポーネをブレンドしたトマトクリームソースに、水牛モッツァレラ、生ハム、トマトをトッピングしており、具だくさん

　なお、クオーターピザでこの価格帯はピザーラの中では“ちょっとリッチ”くらいの位置づけ。「テリヤキチキン」などが入っていることでバランスがとれた価格になっていると推察します。

　ちなみに、「紅ズワイのフィッシャーマンズ」を単品で頼むとM3480円～、L5740円～とさらにリッチです。

　冬の定番「カニマヨ」もいいけど、ちょっと大人な“フィッシャーマンズ”はお酒との相性もよくて、大人なパーティーで人気になりそうです。蟹ピザがいろいろ選べてうきうきします（もちろん定番「カニマヨ」も登場します）。

※記事中の価格は税込み

ナベコ

アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
