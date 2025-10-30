「カニマヨ」だけじゃない。冬ピザが進化していた

ごきげんよう、アスキーグルメのナベコです。これからクリスマスや年末年始に向けて、ピザの出番が増える季節になりましたね。冬ピザといえばピザーラの「カニマヨ」を思い浮かべる人も多いのでは。季節の高級食材を使ったピザにはグッと惹かれますよね。



最近だと、蟹を使ったピザもさらに進化していますよ！

進化系カニピザ「紅ズワイのフィッシャーマンズ」

11月5日からピザーラの新作クォーターピザ「冬のプレミアムクォーター」が登場。その中でも主役級の存在が「紅ズワイのフィッシャーマンズ」です。

名前からしてすでに贅沢ですよね。さっそく「紅ズワイのフィッシャーマンズ」を食べてみました。

紅ズワイガニをはじめ、エビやアサリなど6種類の魚介をのせた、まさに“海の幸オールスター”。



見た目は生地の上にのったエビが目立ちますが、食べると中に蟹がちゃんと隠れていて、ひと口ごとに繊維のほぐれる食感がします！



アサリの旨みも効いていて、ブイヤベースみたいに魚介の味が層になって広がります。ソースはクリーミーでコクたっぷり。これは完全に“ごちそうピザ”です。

ちょっと大人な蟹ピザもいいね

「冬のプレミアムクォーター」はさらに、「生ハムの贅沢マルゲリータ」「熟成ベーコンとブロッコリーのピザ」「テリヤキチキン」を組み合わせた内容で、価格はMサイズ2790円～、L4500円～。

なお、クオーターピザでこの価格帯はピザーラの中では“ちょっとリッチ”くらいの位置づけ。「テリヤキチキン」などが入っていることでバランスがとれた価格になっていると推察します。



ちなみに、「紅ズワイのフィッシャーマンズ」を単品で頼むとM3480円～、L5740円～とさらにリッチです。



冬の定番「カニマヨ」もいいけど、ちょっと大人な“フィッシャーマンズ”はお酒との相性もよくて、大人なパーティーで人気になりそうです。蟹ピザがいろいろ選べてうきうきします（もちろん定番「カニマヨ」も登場します）。

※記事中の価格は税込み