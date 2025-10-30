肉食ナベコの「なんでも食べてみる」 第1076回
ピザーラで11月5日から登場
「カニマヨ」だけじゃない。冬ピザが進化していた
2025年10月30日 18時15分更新
ごきげんよう、アスキーグルメのナベコです。これからクリスマスや年末年始に向けて、ピザの出番が増える季節になりましたね。冬ピザといえばピザーラの「カニマヨ」を思い浮かべる人も多いのでは。季節の高級食材を使ったピザにはグッと惹かれますよね。
最近だと、蟹を使ったピザもさらに進化していますよ！
進化系カニピザ「紅ズワイのフィッシャーマンズ」
11月5日からピザーラの新作クォーターピザ「冬のプレミアムクォーター」が登場。その中でも主役級の存在が「紅ズワイのフィッシャーマンズ」です。
名前からしてすでに贅沢ですよね。さっそく「紅ズワイのフィッシャーマンズ」を食べてみました。
紅ズワイガニをはじめ、エビやアサリなど6種類の魚介をのせた、まさに“海の幸オールスター”。
見た目は生地の上にのったエビが目立ちますが、食べると中に蟹がちゃんと隠れていて、ひと口ごとに繊維のほぐれる食感がします！
アサリの旨みも効いていて、ブイヤベースみたいに魚介の味が層になって広がります。ソースはクリーミーでコクたっぷり。これは完全に“ごちそうピザ”です。
ちょっと大人な蟹ピザもいいね
「冬のプレミアムクォーター」はさらに、「生ハムの贅沢マルゲリータ」「熟成ベーコンとブロッコリーのピザ」「テリヤキチキン」を組み合わせた内容で、価格はMサイズ2790円～、L4500円～。
なお、クオーターピザでこの価格帯はピザーラの中では“ちょっとリッチ”くらいの位置づけ。「テリヤキチキン」などが入っていることでバランスがとれた価格になっていると推察します。
ちなみに、「紅ズワイのフィッシャーマンズ」を単品で頼むとM3480円～、L5740円～とさらにリッチです。
冬の定番「カニマヨ」もいいけど、ちょっと大人な“フィッシャーマンズ”はお酒との相性もよくて、大人なパーティーで人気になりそうです。蟹ピザがいろいろ選べてうきうきします（もちろん定番「カニマヨ」も登場します）。
※記事中の価格は税込み
ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
♪アスキーグルメでおいしい情報発信中♪
この連載の記事
-
第1076回
グルメ「木樽熟成ヱビス」ってどんな味？ ウイスキー「デュワーズ」とコラボした唯一無二のビールが飲める
-
第1076回
グルメすき家の「麻辣湯鍋」はチリチリした辛さでクセになる！
-
第1075回
グルメこれが並!? なか卯「天然いくら丼」、お値段強気でも満足度がすごい
-
第1074回
グルメマクドナルドの春麗バーガー「油淋鶏マヨチキン」は腑に落ちチキンでした
-
第1073回
グルメこれアタリ！ 松屋の「肉吸い」はやさしい甘さのおつゆが染みる～
-
第1072回
グルメ「トリチ」＝昇龍拳！マクドナルド×ストリートファイターの強烈コラボを実食
-
第1071回
グルメ丸亀製麺「ご当地うどん」が始まる！ 47の新作、いったい何種食べられるのか…
-
第1070回
グルメ辛さ爆発！ファミマで売っている「味仙 エイリアン」は辛いけど中毒的なうまさあり
-
第1069回
グルメハワイで人気の「サーフ＆ターフ寿司」が食べられる！「GENKI SUSHI×魚べい」の新店舗
-
第1068回
グルメ「トリュフ親子丼」の衝撃！ なか卯、秋限定きのこ親子丼はあの“黒いダイヤ”を贅沢に使用
- この連載の一覧へ