松屋に“肉絨毯”「炙り十勝豚丼」トリオでやってくるぞ

牛めしの「松屋」では、「炙り十勝豚丼」各種を11月11日10時より発売します。

3種の「炙り十勝豚丼」が登場

「炙り十勝豚丼」は期間限定で松屋に度々登場しているメニューで、2024年夏に開催された「松屋復刻メニュー総選挙」キャンペーンでは2位に輝くなど人気が高いです。



今年は、「カルビの炙り十勝豚丼」「ロースの炙り十勝豚丼」「ロースとカルビの炙り十勝豚丼」と3種のバリエーションで登場します。

▲カルビの炙り十勝豚丼 930円

豚肉の脂の旨味と甘味を帯びたタレを鉄板の上で絡め、大胆にごはんの上に敷き詰めるように盛り付け。その見た目は“肉絨毯”のようだとか。

豚肉は、仕上げにひと炙りして、醤油と砂糖の焦げた香ばしい風味をまとわせるこだわりも。シャキシャキの青ネギの清涼感がアクセントとなり、ごはんがすすむ仕上がりだそうですよ。いずれもみそ汁付きで提供されます。

▲ロースの炙り十勝豚丼 830円

▲ロースとカルビの炙り十勝豚丼 880円

持ち帰りもできます。ただし、持ち帰りの場合みそ汁はつきません。

食べ応え抜群！肉絨毯にうっとり

松屋の炙り十勝豚丼は、その見た目からもわかるようにボリューム満点な仕上がり。値段はちょっと張りますが、いつもの牛めしよりさらにどっしりした食べ応えなので、お腹減っている時にかっこみたいです。

なお、持ち帰り限定で、アプリから「炙り十勝豚丼弁当各種」と「コカ・コーラ」をセット購入すると通常価格より60円引きになるクーポンが11月25日9時59分まで利用できるのでチェック！

※記事中の価格は税込み