11月5日スタート

「大切りまぐろはらみ」が110円！ はま寿司「大切りデカねた祭り」

2025年11月04日 18時45分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　はま寿司は11月5日から、「はま寿司 大切りデカねた祭り」を開始します。

「大切りまぐろはらみ」が110円！

▲大切りまぐろはらみ　110円

　マグロ1尾からわずかしか取れない希少部位「まぐろはらみ」を大切りで提供するほか、軽い食感に仕上げた5種野菜のかき揚げ握りを110円でそろえます。

▲特大5種野菜のかき揚げ握り　110円

ほたてや中とろも“デカねた”で登場！

　蒸して旨みを閉じ込めた大粒のほたてや、脂のりの良いサーモンを山盛りにした炙りとろサーモンつつみも176円で登場します。

▲青森県産 大粒蒸しほたて　176円

▲山盛り 炙りとろサーモンつつみ　176円

　さらに、至福の一貫シリーズとして、地中海産本鮪の中とろ、大判豚角煮握り、一本穴子なども提供します。

▲地中海産 大切り本鮪中とろ　319円

▲大判豚角煮握り（からし付き）　319円

▲一本穴子　528円

　サイドメニューでは長崎県産のアジフライを用意し、はまカフェラボからは「りんごとプリンのスイートキャラメルパルフェ」と「あんバターフレンチトースト（バニラアイス添え）」がそろいます。

▲長崎県産あじのアジフライ（タルタルソース）　242円

▲りんごとプリンのスイートキャラメルパルフェ　429円

▲あんバターフレンチトースト（バニラアイス添え）　363円

分厚いネタが勢ぞろい！

　大切りまぐろはらみ110円をはじめ、旬のネタを大切りで楽しめるフェアとなっています。マグロやサーモンなど人気食材がそろっているので、どれから頼むか迷いそうですね。

※価格は税込み表記です。

