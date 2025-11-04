このページの本文へ

11月11日から

すき家初「ローストビーフ丼」！お肉3倍の“メガ”の登場に歓喜

2025年11月04日 12時35分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

豪華なローストビーフ丼が初登場！

　すき家は、「ローストビーフ丼」を11月11日9時から販売開始。並～メガまで各サイズで展開します。

すき家、初の「ローストビーフ丼」

　牛丼チェーン「すき家」で、初のローストビーフ丼が登場しますよ。

■ローストビーフ丼
並890円／ごはん大盛940円／特盛1490円／メガ2040円

ローストビーフ丼（並）890円

　すき家の「ローストビーフ丼」は、温かいごはんにスライスしたローストビーフを盛り付け、特製の醤油ダレをかけた商品。たまごが別添えです。

　自社製のローストビーフは、低温でじっくり加熱してやわらかな食感に仕上げたとのこと。刻みニンニクやブラックペッパーを使った醤油ダレはお肉やごはんと相性抜群といい、一口頬張るとニンニクの香りがふわりと広がり、食欲が掻き立てられるそう。

ローストビーフ丼（メガ）2040円

　旨みの詰まったローストビーフに、ニンニクが効いた濃厚な醤油ダレ、まろやかなたまごが調和し、至福の味わいが楽しめるとうたうローストビーフ丼。

　なお、メガ”サイズは、ごはん大盛に並盛の3倍の量のお肉がのっています。ローストビーフをたっぷり食べたい人にはこちらがオススメだとか。

メガがヤバい

　すき家の丼メニューは、メガまでサイズバリエーションがあるのが特徴。ローストビーフ丼のメガは並盛の3倍の量のお肉だと聞くと、まさに夢のよう。価格は2000円を超えますが、思わずそそられますね。

肉3倍のメガ

　これからの季節は、クリスマスなどイベントも増えるタイミング。リッチな食事を楽しみたいこの時期に、週末のごちそうメニューとして“メガ”をかっこみたい！

※記事中の価格は税込み

