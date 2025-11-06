このページの本文へ

11月12日発売

やったー、モスに「アボカドバーガー」が出るよ！ 今年は“アボカド感”増しに

2025年11月06日 17時40分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　モスバーガーは11月12日から、期間限定で「アボカドバーガー」と「ダブルアボカドバーガー」を全国の店舗（一部店舗を除く）で販売します。販売期間は2026年1月下旬までです。

モスの「アボカドバーガー」
よりアボカド感増しに！

　昨年は「新とびきりアボカド」という名称で、アボカドを贅沢に使った商品が登場しましたが、これの好評を受けて、今年は「アボカドバーガー」として発売。今年はさらにアボカドの風味を際立たせています。

▲アボカドバーガー　590円
　※ダブルアボカドバーガー　750円

　「森のバター」とも呼ばれるアボカドの濃厚な味わいが主役。レタスとトマトの上にジューシーなパティを重ね、大きめにダイスカットしたアボカドをトッピング。マヨネーズをベースにした特製オリジナルソースには、コリアンダーやオレガノなどのスパイスを使用し、隠し味のレモン果汁で爽やかな後味を加えています。

　また、「ダブルアボカドバーガー」は、パティを2枚重ねたボリューム満点の一品。クリーミーなアボカドとジューシーな肉の旨みを同時に楽しめる、ご褒美感たっぷりの仕上がりです。

　なお、アボカドバーガー、ダブルアボカドバーガーはいずれも「カロリーハーフマヨネーズタイプ」を使用しています。

アボカド好き必食！

　モスの丁寧な味づくりと、食べやすいサイズ感のバランスが絶妙なアボカドバーガーが登場。爽やかなソースが重くなりすぎず、クリーミーなアボカドの魅力をしっかり引き立てているそうです。

　寒い季節にぴったりのリッチな味わい。アボカド好きな人にとって、1年頑張った自分へのごほうびにちょうどいい一品ではないでしょうか。

※価格は税込み表記です。

