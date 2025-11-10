このページの本文へ

本日スタート

ピザ買って「タバスコ」もらえる！しかも3種！辛いもの好きは嬉しいドミノキャンペーン

2025年11月10日 17時50分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　ドミノ・ピザは11月10日から11月30日まで、「ドミノに、タバスコキャンペーン」を実施。アツアツのピザと定番の「TABASCOソース」を組み合わせた、期間限定のコラボレーション企画です。

　対象の3種のピザ（アメリカン、ドミノ・デラックス、スパイシー）をMサイズまたはLサイズで注文すると、「TABASCOミニボトル3種セット」を数量限定でプレゼントします。

　デリバリーと持ち帰りの両方が対象となります。対象商品はいずれもウェブまたはアプリで注文可能です。数量限定のため、ミニボトルがなくなり次第終了となります。

■「ドミノにタバスコ、キャンペーン」概要
期間：11月10日～30日
対象商品：アメリカン／ドミノ・デラックス／スパイシー　Mサイズ、Lサイズ
　Mサイズ　配達2180円／持ち帰り1090円
　Lサイズ　配達2880円／持ち帰り1440円

▲TABASCOミニボトル3種セット

　3つの味は、スタンダードな辛さの「オリジナルレッドペパーソース」、マイルドな「ハラペーニョソース」、燻製香が特徴の「チポートレイソース」。それぞれ異なる辛さと風味で、ピザの味わいを引き立てます。

　11月は、ドミノ・ピザの「ピザの日」（11月20日）と「TABASCOソースの日」（11月11日）が重なる特別な月。これを記念して、ピザとタバスコの“定番の相性”を改めて楽しめるキャンペーンとなっています。

　さらに11月11日10時から17時までは、公式X（旧Twitter）で「#ドミノにタバスコ」キャンペーンを開催。抽選で「TABASCOペパーソース 1ガロンボトル（3.8L）」が1名、「アメリカン」Sサイズ1枚無料クーポンが110名に当たります。

アツアツピザにピリッと一撃！

　ピザとタバスコの相性を公式に祝うコラボは、まさに辛党垂涎。3種のタバスコを試せるミニボトルセットは、普段とは違うピザの味変にもぴったりです。

　持ち帰り半額でかなりおトクに購入できるので、辛党の人はぜひチェックしてください！

※価格は税込み表記です。

