かわいすぎ！ファミマ×星のカービィ、「生ハム寿司」など7商品が登場するぞ

ファミリーマートは11月11日から、人気ゲームシリーズ「星のカービィ」とのコラボレーションキャンペーン「カービィたちの超まんぞくフェス」を全国の店舗で開催します。

カービィをモチーフにしたオリジナル商品が登場！

第1弾では、カービィをモチーフにしたオリジナル商品7種類が登場します。

▲カービィのすいこみ生ハム寿司 240円

カービィが吸い込む姿をイメージした生ハム寿司です。オニオンマヨソースをトッピングし、子どもも食べやすい味に仕上げています。

▲カービィのふんわりたまごのワープスターロール 398円

ふんわりオムレツとスクランブルエッグにハムとトマトソースを合わせ、カービィの世界のワープスターをイメージした星型チーズをトッピングした彩り豊かなロールパンです。パッケージは2種類です。

▲くいしんぼうカービィのりんご蒸しパン 158円

りんごジュースで味付けした蒸しパンの底に角切りりんごを敷き、カービィの焼き印をあしらいました。

▲しゅわもこ！カービィのりんごゼリードリンク 318円

“しゅわもこ”と泡立つりんご味のゼリードリンク。別添の粉を混ぜると泡がもこもこ出てきます。

▲食べマスモッチ 星のカービィ 378円

カービィ（カスタード味餡）とワドルディ（キャラメル味餡）の2個入りで、それぞれ表情は4種類。16通りの組み合わせが楽しめます。

▲カービィのきのこクリーミースープ 216円

星型のかまぼこを浮かべた、きのこの風味豊かなスープです。

▲星のカービィ クリーミートマト味ヌードル 246円

トマトとチキンをベースに、星型かまぼこやキャベツを加えたカップ麺です。

「ファミペイ」スタンプ企画や

対象商品を購入でグッズがもらえる企画も！

また、「ファミペイ」アプリでは対象商品購入でスタンプがたまり、ためた数に応じて「カービィ＆ワドルディなかよしぬいぐるみ」や「ファミマポイント」が当たるキャンペーンも実施されます。

さらに、対象のお菓子を買うとオリジナルスプーンがもらえる企画や、「Nintendo Switch2」と「カービィのエアライダー」の抽選販売も同時開催されます。

▲対象商品を買うとオリジナルグッズをプレゼント

第1弾：11月11日10時～ オリジナルスプーン 全4種

“すいこみ”たくなる限定商品が続々登場！

カービィの世界観を味でもグッズでも楽しめる今回のフェスは、まさに“見てかわいい・食べて楽しい”夢のコラボ。ファミマに行けば、心もおなかもまんぷくになれそうです。

© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

※価格は税込み表記です。