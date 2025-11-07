かわいすぎ！ファミマ×星のカービィ、「生ハム寿司」など7商品が登場するぞ

ファミリーマートは11月11日から、人気ゲームシリーズ「星のカービィ」とのコラボレーションキャンペーン「カービィたちの超まんぞくフェス」を全国の店舗で開催します。
カービィをモチーフにしたオリジナル商品が登場！
第1弾では、カービィをモチーフにしたオリジナル商品7種類が登場します。
▲カービィのすいこみ生ハム寿司 240円
カービィが吸い込む姿をイメージした生ハム寿司です。オニオンマヨソースをトッピングし、子どもも食べやすい味に仕上げています。
▲カービィのふんわりたまごのワープスターロール 398円
ふんわりオムレツとスクランブルエッグにハムとトマトソースを合わせ、カービィの世界のワープスターをイメージした星型チーズをトッピングした彩り豊かなロールパンです。パッケージは2種類です。
▲くいしんぼうカービィのりんご蒸しパン 158円
りんごジュースで味付けした蒸しパンの底に角切りりんごを敷き、カービィの焼き印をあしらいました。
▲しゅわもこ！カービィのりんごゼリードリンク 318円
“しゅわもこ”と泡立つりんご味のゼリードリンク。別添の粉を混ぜると泡がもこもこ出てきます。
▲食べマスモッチ 星のカービィ 378円
カービィ（カスタード味餡）とワドルディ（キャラメル味餡）の2個入りで、それぞれ表情は4種類。16通りの組み合わせが楽しめます。
▲カービィのきのこクリーミースープ 216円
星型のかまぼこを浮かべた、きのこの風味豊かなスープです。
▲星のカービィ クリーミートマト味ヌードル 246円
トマトとチキンをベースに、星型かまぼこやキャベツを加えたカップ麺です。
「ファミペイ」スタンプ企画や
対象商品を購入でグッズがもらえる企画も！
また、「ファミペイ」アプリでは対象商品購入でスタンプがたまり、ためた数に応じて「カービィ＆ワドルディなかよしぬいぐるみ」や「ファミマポイント」が当たるキャンペーンも実施されます。
さらに、対象のお菓子を買うとオリジナルスプーンがもらえる企画や、「Nintendo Switch2」と「カービィのエアライダー」の抽選販売も同時開催されます。
▲対象商品を買うとオリジナルグッズをプレゼント
第1弾：11月11日10時～ オリジナルスプーン 全4種
“すいこみ”たくなる限定商品が続々登場！
カービィの世界観を味でもグッズでも楽しめる今回のフェスは、まさに“見てかわいい・食べて楽しい”夢のコラボ。ファミマに行けば、心もおなかもまんぷくになれそうです。
© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.
※価格は税込み表記です。