11月11日スタート

かわいすぎ！ファミマ×星のカービィ、「生ハム寿司」など7商品が登場するぞ

2025年11月07日 18時30分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　ファミリーマートは11月11日から、人気ゲームシリーズ「星のカービィ」とのコラボレーションキャンペーン「カービィたちの超まんぞくフェス」を全国の店舗で開催します。

カービィをモチーフにしたオリジナル商品が登場！

　第1弾では、カービィをモチーフにしたオリジナル商品7種類が登場します。

▲カービィのすいこみ生ハム寿司　240円

　カービィが吸い込む姿をイメージした生ハム寿司です。オニオンマヨソースをトッピングし、子どもも食べやすい味に仕上げています。

▲カービィのふんわりたまごのワープスターロール　398円

　ふんわりオムレツとスクランブルエッグにハムとトマトソースを合わせ、カービィの世界のワープスターをイメージした星型チーズをトッピングした彩り豊かなロールパンです。パッケージは2種類です。

▲くいしんぼうカービィのりんご蒸しパン　158円

　りんごジュースで味付けした蒸しパンの底に角切りりんごを敷き、カービィの焼き印をあしらいました。

▲しゅわもこ！カービィのりんごゼリードリンク　318円

　“しゅわもこ”と泡立つりんご味のゼリードリンク。別添の粉を混ぜると泡がもこもこ出てきます。

▲食べマスモッチ 星のカービィ　378円

　カービィ（カスタード味餡）とワドルディ（キャラメル味餡）の2個入りで、それぞれ表情は4種類。16通りの組み合わせが楽しめます。

▲カービィのきのこクリーミースープ　216円

　星型のかまぼこを浮かべた、きのこの風味豊かなスープです。

▲星のカービィ クリーミートマト味ヌードル　246円

　トマトとチキンをベースに、星型かまぼこやキャベツを加えたカップ麺です。

「ファミペイ」スタンプ企画や
対象商品を購入でグッズがもらえる企画も！

　また、「ファミペイ」アプリでは対象商品購入でスタンプがたまり、ためた数に応じて「カービィ＆ワドルディなかよしぬいぐるみ」や「ファミマポイント」が当たるキャンペーンも実施されます。

　さらに、対象のお菓子を買うとオリジナルスプーンがもらえる企画や、「Nintendo Switch2」と「カービィのエアライダー」の抽選販売も同時開催されます。

▲対象商品を買うとオリジナルグッズをプレゼント
　第1弾：11月11日10時～　オリジナルスプーン 全4種

“すいこみ”たくなる限定商品が続々登場！

　カービィの世界観を味でもグッズでも楽しめる今回のフェスは、まさに“見てかわいい・食べて楽しい”夢のコラボ。ファミマに行けば、心もおなかもまんぷくになれそうです。

© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

※価格は税込み表記です。

