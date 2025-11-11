デニーズ最大5044円お得な「2026福袋」まもなく予約スタート!! 今回は「キルティングバッグ」付き

デニーズは11月14日、全国の店舗で「2026福袋」の予約を開始します。

デニーズ5000円と7000円の福袋

最大5044円お得に

毎年好評というデニーズの福袋。今年は5000円と7000円の2種類が登場し、どちらも選べるカラーのオリジナルのキルティングバッグが1つ付いてきます。販売期間は12月12日から1月31日まで。

5000円の福袋は、デニーズオリジナルのキルティングバッグに、デニーズ500円割引券3000円分とドリンクバー無料券6枚が入ったお得なセットです。デニーズの食品ブランド「Denny’s Table」から、カルボナーラ、トマトクリーム、デリーチキンカレー、バターチキンカレーの4種類を詰め合わせ。最大3884円お得な内容です。



7000円の福袋は、5000円セットの内容に加え、国産野菜の人参ドレッシングと欧風ビーフカレーが入った限定仕様です。割引券は5000円分、ドリンクバー無料券6枚付きで、最大5044円お得になります。



■2026福袋 5000円 最大3884円お得

（内容）

・デニーズオリジナル キルティングバッグ×1個

・デニーズ 500円割引券 3000円分

・デニーズドリンクバー無料券×6枚（最大3564円相当）

・チーズにこだわったカルボナーラ×1食（580円相当）

・香り際立つトマトクリーム×1食（580円相当）

・スパイス香るデリーチキンカレー×1食（580円相当）

・旨味広がる濃厚バターチキンカレー×1食（580円相当）

■2026福袋 7000円 最大5044円お得

（内容）

・デニーズオリジナル キルティングバッグ×1個

・デニーズ 500円割引券 5000円分

・デニーズドリンクバー無料券×6枚（最大 3564円相当）

・国産野菜の人参ドレッシング×1 本（480円相当） 《7000円セット限定》

・ほろほろお肉の欧風ビーフカレー×1食（680円相当） 《7000円セット限定》

・チーズにこだわったカルボナーラ×1食（580円相当）

・香り際立つトマトクリーム×1食（580円相当）

・スパイス香るデリーチキンカレー×1食（580円相当）

・旨味広がる濃厚バターチキンカレー×1食（580円相当）

バッグはブラックとチャコールグレーの2色展開で、外ポケット2つ、内ポケット6つ付きの実用的なデザインです。

予約は店舗でのみ受け付け、各店で予定数に達し次第終了となります。受け取りは12月12日から可能です。

ちょっと高いけど実用性抜群！

お得感と実用性が両立したデニーズの福袋が登場。普段の食事でも利用できる人気メニューと割引券に加え、冬のお出かけにも使えるバッグ付き。5000円～と、値段としてはお高めだけど、お得感満載の内容となっていますね。気になる人は早めにチェックしてください！

※価格は税込み表記です。