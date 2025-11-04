ローソンにまたも神スイーツ！ 新チーズケーキはいいとこどり

ごきげんよう、アスキーグルメのナベコです。チーズケーキ好きのみなさんに問います。ベイクド派ですか？ レア派ですか？



“チーズケーキ”といってもベイクドチーズケーキとレアチーズケーキはまったく風合いが違いますよね。ところが、ローソンに新登場したチーズケーキにびっくり。なんとベイクドとレアの“いいとこどり”というのです。

生なのに“ベイクド”ってどういうこと？

ローソンは、「生ベイクドチーズケーキ」2種を11月3日に発売しました。プレーンとショコラの2種類があり、どちらも286円。

“生ベイクド”という名前のとおり、「ベイクドチーズケーキとレアチーズケーキの両方を1品で味わえる、濃厚なのにとろけるチーズケーキ」とうたっています。



なんでも、 クリームチーズをベースに北海道産生クリーム入りホイップを混ぜ合わせることで、“ふわとろ～り”とした食感のチーズケーキを実現したんだとか。 そんなことが可能なの!? 気になりますね！

生ベイクドチーズケーキ2種を実食！

サンプルを試食してみました！ まずはプレーンの「生ベイクドチーズケーキ」から。マダガスカル産の芳醇なバニラビーンズと、北海道産・オーストラリア産のクリームチーズをブレンドしているとのこと。

スプーンを入れると空気をたっぷり含んだ生地が「シュワッ」と音を立てるほど軽やか。口に入れるとフワシュワとろ～と溶け、まるで淡雪のようです。

味わいは、レアチーズケーキのさっぱり感にベイクドの濃厚さが加わったようで、コクがあるのにくどくない。これは……おいしい！

軽やかな食感と、甘すぎない上品な後味に思わずうっとりしました。





続いて「生ベイクドショコラチーズケーキ」。こちらはカカオ分62％のクーベルチュールチョコレートが使用されています。

プレーンよりも生地の密度が高く、どっしり・ねっとり系。チョコレートの香りとコクがしっかり感じられ、チーズの存在は控えめ。

チーズケーキというより、軽やかなガトーショコラのような印象です。濃厚なのに後味が上品で、ついもう一口……と手が伸びてしまいます。

どちらも、見た目はベイクドチーズケーキに近いのに、中身はトロっと“レア”に近くてちょっと感激です。

「バスチー」に続くヒットとなりそう!?

「生ベイクドチーズケーキ」は、プレーンはふわしゅわとろ～んとと軽やか、ショコラはしっとり濃密系。どちらも上品な仕上がりでした。



今回の「生ベイクドチーズケーキ」は、かつて「バスチー」でチーズケーキの新たな潮流を生み出したローソンが、ベイクドとレアの食感を掛け合わせた新たな定番スイーツと言えそう。神ってますよ！ コンビニスイーツの進化に目が離せません。

（※文中の価格はすべて税込）