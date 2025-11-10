時間無制限‼上にぎり寿司食べ放題‼ずわい蟹や生帆立も対象、21日間限定コース

ニラックスが展開する食べ放題「ニラックスブッフェ」対象店舗では、11月13日～12月3日の期間限定で、特別な「極 上にぎり寿司コース」を提供します。

生帆立やずわい蟹も食べ放題「極 上にぎり寿司コース」

ニラックスブッフェでは、様々なメニューをブッフェ形式で揃えているほか、「飲茶」や「握り寿司」はオーダー形式で用意しており、食べ放題コースで楽しめます。



今回登場する「極 上にぎり寿司コース」では、通常のネタとともに、特別ネタの寿司が食べ放題できます。

とろける甘みの「生帆立」やぷりぷりの「生海老」、蟹の旨味が楽しめる「本ずわい蟹」、脂の旨みとシャリが絶妙な「トロサーモン」、そして輝く宝石のような「いくら」を一度に堪能できます。いくらはディナー限定での提供です。

コースには、色鮮やかなサラダや店内仕込みでジューシーな自家製から揚げ、うどんやラーメンなどの豊富な麺類、セルフメイクのクレープなどのデザートも含まれます。

さらに、ドリンクバーが付いて時間無制限で楽しめるため、家族や友人とゆっくり食事を楽しむことができます。オーダーメニューとして、飲茶やにぎり寿司、グリル料理も用意されており、ブッフェと組み合わせて自分好みの食事を満喫できる内容です。

対象店舗は全国各地の「グランブッフェ」「ザ ブッフェ」「ブッフェ＆デザート デリシュー」「ブッフェレストラン フェスタガーデン」など、多数展開されています。各店で提供メニューや料金が異なるため、詳細は公式ホームページでの確認が推奨されます。

■期間限定：極 上にぎり寿司コース

コース内容：

・ブッフェ料理

・ドリンクバー

・オーダーメニュー：飲茶各種・にぎり寿司・グリル各種・上にぎり寿司（4種類） ※ディナーは5種類

※いくらはディナー限定での提供

※オーダーメニューの詳細、料金は各店異なる

時間無制限で極上寿司！

時間無制限で上にぎり寿司も楽しめる期間限定の贅沢コースが登場。普段なかなか味わえない生帆立や生海老、いくらまで一度に楽しめるのは魅力的です。

寿司の他にも、飲茶やグリル、ドリンクバーなども揃うので、特別な日や家族での食事にぴったりです。

■実施店舗

・グランブッフェ イオンモール盛岡南

・グランブッフェ イオンモール名取

・グランブッフェ イオンモール秋田

・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール水戸内原

・ブッフェ ザ フォレスト 三井アウトレットパーク入間

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンレイクタウン越谷

・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール成田

・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと TOKYO-BAY

・グランブッフェ イオンモール千葉ニュータウン

・ザ ブッフェ ニューマーケット ららぽーと柏の葉

・ザ ブッフェダイナー ららぽーと立川立飛

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモールむさし村山

・グランブッフェ ららぽーと 豊洲

・ブッフェ ザ フォレスト 南町田グランベリーパーク

・ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと海老名

・グランブッフェ アリオ橋本

・ブッフェ エクスブルー ららぽーと横浜

・ブッフェレストラン フェスタガーデン 横浜ワールドポーターズ

・ザ ブッフェ ニューマーケット 京急上大岡

・エクスブルー ザ ブッフェ ラゾーナ川崎プラザ

・ザ ブッフェニューマーケット イオンモール新潟亀田インター

・グランブッフェ イオンモール高岡

・THE BUFFET（ザ ブッフェ） 富山大和

・ブッフェレストラン ザ ダイニング 香林坊大和

・ブッフェスタイル アソート イオンモール各務原インター

・エクスブルー ザ ブッフェ ららぽーと愛知東郷

・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熱田

・グランブッフェ イオンモール東浦

・ナチュラルブッフェ てとてファーム mozoワンダーシティ

・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと名古屋みなとアクルス

・ブッフェ エクスブルー イオンモール鶴見緑地

・ブッフェ フォールームス あべのキューズモール

・ブッフェレストラン パンパレット アリオ鳳

・ザ ブッフェ ダイナー イオンモール神戸北

・グランブッフェ イオンモール伊丹

・ザ ブッフェ ガーデン 阪急西宮ガーデンズ

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール広島府中

・グランブッフェ イオンモール筑紫野

・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熊本

・グランブッフェ イオンモール鹿児島

※価格は税込み表記です。