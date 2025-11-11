“大ぶり海老”と“炭火焼ビーフ”のピザ！ ドミノ本気のハーフ＆ハーフ

ドミノ・ピザは11月17日から、冬の特別な食卓を彩る期間限定ピザ「炭火焼ビーフと海老の贅沢ハーフ＆ハーフ」を発売します。
お肉派も海鮮派も一枚で満足！
▲炭火焼ビーフと海老の贅沢ハーフ＆ハーフ
配達 S 3780円／M 4380円／L 5280円
持ち帰り S 1890円／M 2190／L 2640円
お肉派も海鮮派も楽しめる“選ばなくていい、という贅沢”をテーマにした一枚で、炭火で香ばしく焼き上げたビーフと、1ピースに丸ごと1尾の大ぶり海老をレモンマヨソースと合わせたシュリンプを一度に味わえます。
外は香ばしく中はジューシーなビーフの旨みと、甘みと酸味のバランスが絶妙な海老の贅沢な味わいが食卓を彩ってくれます。
内容：「炭火焼ビーフ」と「ダンシングレモンマヨシュリンプ」の「ハーフ＆ハーフ」。
チキンと蟹のハーフも！
さらに、ひとつひとつ手作業で丁寧に殻剥きをした贅沢な本ズワイガニのフレークをたっぷり使用した「炭火焼チキンと蟹の贅沢ハーフ＆ハーフ」も登場。
また、シングルピザとして「炭火焼ビーフ」、「ダンシングレモンマヨシュリンプ」、「本ズワイガニのポテトマヨ」も注文できます。
▲炭火焼チキンと蟹の贅沢ハーフ＆ハーフ
配達 S 3530円／M 4230円／L 5130円
持ち帰り S 1765円／M 2115円／L 2565円
▲炭火焼ビーフ
配達 S 3580円／M 4280円／L 5180円
持ち帰り S 1790円／M 2140円／L 2590円
▲ダンシングレモンマヨシュリンプ
配達 S 3580円／M 4280円／L 5180円
持ち帰り S 1790円／M 2140円／L 2590円
▲本ズワイガニのポテトマヨ
配達 S 3580円／M 4380円／L 5080円
持ち帰り S 1790円／M 2190円／L 2540円
プレミアムローストチキンも登場！
▲プレミアムローストチキン
配達／持ち帰り 790円
さらに12月1日からは、ローズマリーやオレガノなど5種のハーブを使ったプレミアムローストチキンも数量限定で登場。表面は香ばしく、中はしっとりジューシーに焼き上げた骨付きチキンが、クリスマスや年末の食卓を贅沢に彩ります。
クリスマス・年末年始にぴったり！
注目は、大ぶりな海老を使用した見た目にも豪華な「ダンシングレモンマヨシュリンプ」！ 定番の「炭火焼ビーフ」とあわせたハーフ＆ハーフはお肉派も海鮮派も同時に楽しめる内容で注目です。
具材の大きさや味付けのこだわりも楽しみで、特別な日のピザとしてみんなに喜ばれそうなのが嬉しいポイントです。
※価格は税込み表記です。