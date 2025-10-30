これはただのリメイクじゃない――新説『ドラゴンクエスト』だ。

スクウェア・エニックスが10月30日に発売したHD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』（※）。本稿では先行して受領したPlayStation 5版のコードによるプレイレビューをお届け。本作の魅力を紹介できればと思う。

※本記事内では『ドラゴンクエストI』を『DQI』、『ドラゴンクエストII』を『DQII』と略しています

＜目次＞

●「巻物」の存在がエモい！

●便利機能で冒険もサックサク

●追加エピソードがすごく良い

●もはや“新説”と言うべき内容――これはやるべき1作

「巻物」の存在がエモい！

本作で追加された新システムの1つ「巻物」。宝箱から手に入れたり、町の本棚から入手できたりする。巻物ごとに使えるキャラクターは決まっているが、これを使うとレベルアップ以外で特技や呪文の習得ができるので、ダンジョンや町をすみずみまで探索する重要性が増した。

さて、この巻物だが、記したのはかつて世界を救った「伝説の勇者ロトとその仲間たち」らしい。使えば誰もが技を習得できるわけではなく、「資質」のない人間には効果がない。

いずれ来るであろう新たな脅威に備え、鍛え上げた秘伝の能力を巻物という形で後世に残してくれたご先祖様たち。先にHD-2D版『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』（DQIII）をプレイしていた筆者は、かつての仲間たちの姿が脳裏に浮かんでとてもエモい体験ができた。

ちなみに『DQI』の勇者はすべての巻物を習得可能で、盗賊やまもの使いの便利スキルも覚えられた。さすがはロトの血と意志を継ぐ者と呼ばれるだけのことはある。

便利機能で冒険もサックサク

特技の追加で冒険のバランスが一新されているほか、便利機能の追加で快適に遊べるようになったのも本作の特徴。

「目的地マーカー」をセットしておけば次に行くべき場所がわかるので迷うことはないし、フィールドの各所にある隠しマップ「ひみつの場所」も大まかな位置を表示してくれる。ただし、キラキラ（フィールドに落ちているアイテム）の位置はマップなどでフォローされないので、自分で探す必要がある。

さらに難易度を一番易しい「楽ちんプレイ」にし「死なない設定」をオンにすれば、HPが決してゼロにならない公式チート機能も使える。RPGが苦手だったり、早く物語を進めたい人はこれらを活用するとサクサク遊べるはずだ。

また、『DQI』『DQII』共通の新要素として「5つの紋章」がある。なかでも「いのちの紋章」を手に入れると、「超絶技」という特別なワザが使えるようになる。主な使用条件はHP50％以下で、戦闘中に特定の特技や呪文のコマンドを選び、ボタン長押しすると上位スキルへ変化するというものだ。戦略性が増して良い要素だと思う。

前述の「HPがゼロにならない機能」を使うと、新要素「超絶技」の使用条件（HP50％以下）もラクに満たせる。どうしても勝てない敵がいたらこの方法で超絶技を連発すれば気持ちよく勝てるだろう（普通に使うと次のターンで負けるギャンブルのような要素のため使いどころが難しい）。

追加エピソードがすごく良い

1つだけ追加エピソードの例を出させてもらうと、原作の『ドラゴンクエスト』では竜王の城へ渡るためのアイテム「あまぐものつえ」を手に入れるため、「ぎんのたてごと」を入手する必要があった。

しかし本作では、あまぐものつえを獲得する条件が変更。新たにエピソードが追加され、別の条件を満たすことで入手できるようになっていた。

こうした追加エピソードはいくつもあるが、無理矢理ではなく自然な形で落とし込まれていると感じた。冒険に深みを与え、ボリュームもアップしているので満足度が高い。

ローラ姫がなぜ洞窟に監禁されていたのか、『DQI』の勇者はロトの血をひいているのかなどの疑問も、追加エピソードや会話で補完される。

また、『DQII』では仲間たちがよくしゃべるため、ストーリーがすごく人情味ある感じで楽しいのも嬉しいポイント。サマルトリア王子がとくによくしゃべり、イベントや戦闘がとてもにぎやかで、ある種の感動を覚えるほどだった（直前まで『DQI』の一人旅をしていたせいもある）。

もはや“新説”と言うべき内容――これはやるべき1作

HD-2D版『DQIII』は、なるべく原作を変えずにクオリティだけを上げることを目指したのに対し、HD-2D版『DQI＆II』は思いっきり変えるが根っこは変えない、という方針だとプロデューサーの早坂将昭氏は語っていた。テーマは“ロトの物語の大団円”とのこと。

実際にプレイするとその方針はすごく伝わってきて、「早速知らない展開が来た！」「お約束は守ってる、えらい」「演出とボイスが付いたことで感情移入がスゴいぞ！」「世界はこんなに広く、美しかったんだ……！」など、個人的に感動するシーンも数多く存在した。

また、『DQII』ではサマルトリアの王女がプレイアブルキャラクターとして追加。まさかの4人旅で冒険はより賑やかに！ 序盤にサポートメンバーとして参戦するが、気まぐれな行動を起こすこともある遊び人のような性能で驚かされる。サマルトリアの王子と似て多才で、差別化もできていると感じた。

本作は、ただグラフィックを現代風にしただけのリメイクではなく、大きな変化が加わったもはや“新説”『ドラゴンクエストI＆II』というべき作品。時代を越え、物語やキャラクターの解像度を引き上げた“最初の三部作”に相応しい出来だと感じた。

HD-2D版は一気に作られたからこそ「ロト三部作」としてのまとまりもあるし、通して遊ぶことでしか気付けない仕掛けやエモさもある。これは初めて遊ぶ人はもちろん、昔原作版をやった人も【やるべき1作】であると、自信をもってオススメしたい。

【ゲーム情報】

タイトル：ドラゴンクエストI＆II

ジャンル：RPG

販売：スクウェア・エニックス

開発：アートディンク＆SQEX浅野チーム

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Microsoft Store on Windows）

発売日：発売中（2025年10月30日） ※Steam版は10月31日予定

価格：7678円（パッケージ版／ダウンロード版）

CERO：B（12歳以上対象）

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX

© SUGIYAMA KOBO

℗ SUGIYAMA KOBO