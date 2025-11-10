スクウェア・エニックスは11月8日、同社が運営するスマホ向けタクティカルRPG「ドラゴンクエストタクト」において、「第3回ダイの大冒険コラボイベント」を11月10日14時より開催すると告知した。新SPスカウトキャラとして英雄／ドラゴン系Sランク「竜魔人ダイ」などが実装される。

「ダイの大冒険」ファンからは「イラストのカッコ良さが神がかってる」「性能関係なく引きたいですっ」など、熱烈な喜びの声が寄せられており、コミュニティが活気づいている。「だったら見ろよ…！」「ば、化物め…！」「こんなものが正義であってたまるかっ」と原作セリフを引用し合うコメントも。

性能としては既存の「ダイ」をバージョンアップした内容で、ダメージカットやテンションを上げる特性などを搭載。こうげきタイプではあるが、防御面に優れたキャラクターと言えそうだ。メイン特技となるであろう「全開ドルオーラ」は反射不可の呪文大ダメージを与え、被HP回復効果をときどき大幅に下げるなど、原作の設定を盛り込んだ効果を持つ。

パネル特性の「閃光のように」「太陽のように」は、原作の仲間であるポップと母親のソアラまたは最終決戦時の父・バランのセリフなどから取ったもので、ファンであるほどテンションの上がるキャラクターと言えるだろう。

イベントでは英雄系Sランク「レオナ」や、？？？系Sランク「キルバーン」がなかまに加入。鬼眼王バーンと戦う超巨大ボスバトルなども用意されているほか、第1回・第2回コラボのイベント復刻も開催するという。

また、「竜魔人ダイが来るってことは…」「若バーン様来るなこれ」「石が足りない……！」と、イベントの後半に来るであろう次のSPスカウトを見据えているプレイヤーも。イベントを進めつつ続報に期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：ドラゴンクエストタクト

ジャンル：タクティカルRPG

配信：スクウェア・エニックス

開発：Aiming

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2020年7月16日）

価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金あり）

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

© SUGIYAMA KOBO

Developed by Aiming Inc.