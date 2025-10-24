スクウェア・エニックスは10月24日、ついに来週発売となるHD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』［Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Microsoft Store on Windows）］のファイナルトレーラーを公開した。

ゲームの発売日は、2025年10月30日（Steamのみ10月31日）予定。価格は、通常版のパッケージ版／ダウンロード版が7678円だ。そのほかのエディションも用意されているので、下記のゲーム情報を確認してほしい。

▼HD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』ファイナルトレーラー

https://youtu.be/uABA8Qcqh8U

■HD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』CM映像を公開！

『ドラゴンクエストI＆II』のCM映像をYouTubeにて先行公開した。一部映像は2025年10月25日より地上波でも放映されるので、ぜひチェックしてみよう。

▼映像はこちらから

はじめて「ドラゴンクエスト」を遊ぶあなたへ 30秒版︓https://youtu.be/nyeF5k1Oe1Q

はじめて「ドラゴンクエスト」を遊ぶあなたへ 15秒版︓https://youtu.be/M3FvY2C3aso

「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」を遊んだあなたへ 30秒版︓https://youtu.be/UW5boTzVV5U

「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」を遊んだあなたへ 15秒版︓https://youtu.be/92wZE-dANgw

■ウェブドラマ「#ドラクエはいいぞ」愛？友情？篇公開

HD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』のプロモーション映像として、ウェブドラマ「#ドラクエはいいぞ」愛？友情？篇を公開。

HD-2D版『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』のウェブドラマに登場していた野球少年と、同級生の女の子が「ドラゴンクエスト」になぞらえて「愛」と「友情」を語る……!? といったような内容になっているので、ぜひチェックしよう。

▼ウェブドラマ「#ドラクエはいいぞ」愛？友情？篇

https://youtu.be/eesN7O-wnP8

ほかにもタイアップ動画なども公開されているので、詳しくは公式サイトを確認してほしい。

▼公式サイト

https://www.dragonquest.jp/roto-trilogy/dq1and2/

【ゲーム情報】

タイトル：ドラゴンクエストI＆II

ジャンル：RPG

販売：スクウェア・エニックス

開発：アートディンク＆SQEX浅野チーム

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Microsoft Store on Windows）

発売日：2025年10月30日 ※Steam版は10月31日予定

価格：

通常版：7678円（パッケージ版／ダウンロード版）

勇者ロトの⼦孫セット：1万1980円（パッケージ版のみ）

キャラクターコンプリートセット：1万4980円（パッケージ版のみ）

CERO：B（12歳以上対象）

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX

© SUGIYAMA KOBO

℗ SUGIYAMA KOBO

※画⾯・映像はすべてPC版の開発中のものです。