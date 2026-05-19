Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第335回
RTX 5060搭載で20万円切りのゲーミングデスクトップPC！ 32GBメモリーや1TB SSDでお得では？
2026年05月19日 16時00分更新
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NEWLEAGUEのゲーミングデスクトップPCをチェック
Amazon.co.jpにて、NEWLEAGUEのゲーミングデスクトップPC「NR5-N56I」が販売中だ。価格は19万9800円。
本製品は、AMD「Ryzen 5 5500」とNVIDIA「GeForce RTX 5060」を搭載するゲーミングデスクトップPC。メモリーは32GB（DDR4-2666）、ストレージは1TB NVMe M.2 SSD、OSはWindows 11 Proなど。
「これでいい」と感じられる、必要十分なコスパモデル
ユーザーレビューを見ると、「めちゃくちゃコスパが良い」「白のケースがかっこいい」「Windows 11 ProやWPSアプリが付属していてお得」といった声が寄せられている。構成を見る限りだと、最新のゲームは問題なく遊べると思われる。多くを求めず、「とりあえずゲームさえできればそれで良し」と考えている人に刺さるかもしれない。
|Image from Amazon.co.jp
|NEWLEAGUE ゲーミングデスクトップパソコン コスパ重視 特選モデル Ryzen 5 5500 / RTX5060 / 32GB / NVMe SSD 1TB / 550W電源ユニット / Windows 11 Pro/WPS Office K6白 5500 32 1 5060 (RTX5060 GDDR7 8GB, ホワイト)
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