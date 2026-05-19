RTX 5060搭載で20万円切りのゲーミングデスクトップPC！ 32GBメモリーや1TB SSDでお得では？

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NEWLEAGUEのゲーミングデスクトップPCをチェック

Amazon.co.jpにて、NEWLEAGUEのゲーミングデスクトップPC「NR5-N56I」が販売中だ。価格は19万9800円。

本製品は、AMD「Ryzen 5 5500」とNVIDIA「GeForce RTX 5060」を搭載するゲーミングデスクトップPC。メモリーは32GB（DDR4-2666）、ストレージは1TB NVMe M.2 SSD、OSはWindows 11 Proなど。

「これでいい」と感じられる、必要十分なコスパモデル

ユーザーレビューを見ると、「めちゃくちゃコスパが良い」「白のケースがかっこいい」「Windows 11 ProやWPSアプリが付属していてお得」といった声が寄せられている。構成を見る限りだと、最新のゲームは問題なく遊べると思われる。多くを求めず、「とりあえずゲームさえできればそれで良し」と考えている人に刺さるかもしれない。