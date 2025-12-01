「ドラゴンクエストI＆II」投稿制限が解禁されるも「ネタバレ配慮よろしく」
スクウェア・エニックスより10月30日に発売されたHD-2D版「ドラゴンクエストI＆II」（以下、DQ1＆2）。すでにクリアした勇者も多いのではないだろうか。
本作の「動画・生配信・画像投稿に関するガイドライン」にて、『ドラゴンクエストII』の2回目のスタッフロール後のプレイの模様を控えるよう記載があった。その投稿制限が、2025年11月29日をもって解禁となった形だ。
すでにクリアしたユーザーからは「感動した」「最高の大団円でした」などの感想も寄せられており、公式は「ぜひあなたの目でロト三部作の結末を確かめてくださいね」とコメント。投稿制限がなくなったあとも、引き続きネタバレに配慮するようユーザーに求めている。
本日よりHD-2D版 #DQ1and2 における生配信、動画・画像投稿に関する制限がなくなりますが、— ドラゴンクエスト宣伝担当 (@DQ_PR) November 30, 2025
多くの方が楽しめるよう引き続きネタバレにはご配慮をお願いいたします🎮https://t.co/FadoJtMwc4
新たな #ロト三部作 の結末は、ぜひあなたの目👀で確かめてくださいね🌠 pic.twitter.com/Snkwsdpg4e
いっぽうで、YouTubeのショート動画やサムネイルなどで、堂々とネタバレをしている投稿者もいると報告されており、まだクリアしていない人はうっかり目にしないよう注意が必要だ。
また、公式サイトにてキャスト一覧が公開され、「モーくんは意外だった」「謎が解けてすっきりしました！」「まさかあのキャラがLynnちゃんだとは…」などの感想が寄せられている。こちらも一度チェックしに行ってみてはいかがだろうか。
【ゲーム情報】
タイトル：ドラゴンクエストI＆II
ジャンル：RPG
販売：スクウェア・エニックス
開発：アートディンク＆SQEX浅野チーム
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Microsoft Store on Windows）
発売日：発売中（2025年10月30日） ※Steam版は10月31日
価格：7678円（パッケージ版／ダウンロード版）
CERO：B（12歳以上対象）
