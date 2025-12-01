スクウェア・エニックスより10月30日に発売されたHD-2D版「ドラゴンクエストI＆II」（以下、DQ1＆2）。すでにクリアした勇者も多いのではないだろうか。

本作の「動画・生配信・画像投稿に関するガイドライン」にて、『ドラゴンクエストII』の2回目のスタッフロール後のプレイの模様を控えるよう記載があった。その投稿制限が、2025年11月29日をもって解禁となった形だ。

すでにクリアしたユーザーからは「感動した」「最高の大団円でした」などの感想も寄せられており、公式は「ぜひあなたの目でロト三部作の結末を確かめてくださいね」とコメント。投稿制限がなくなったあとも、引き続きネタバレに配慮するようユーザーに求めている。

いっぽうで、YouTubeのショート動画やサムネイルなどで、堂々とネタバレをしている投稿者もいると報告されており、まだクリアしていない人はうっかり目にしないよう注意が必要だ。

また、公式サイトにてキャスト一覧が公開され、「モーくんは意外だった」「謎が解けてすっきりしました！」「まさかあのキャラがLynnちゃんだとは…」などの感想が寄せられている。こちらも一度チェックしに行ってみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：ドラゴンクエストI＆II

ジャンル：RPG

販売：スクウェア・エニックス

開発：アートディンク＆SQEX浅野チーム

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Microsoft Store on Windows）

発売日：発売中（2025年10月30日） ※Steam版は10月31日

価格：7678円（パッケージ版／ダウンロード版）

CERO：B（12歳以上対象）

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX

© SUGIYAMA KOBO

℗ SUGIYAMA KOBO