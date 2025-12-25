マクドナルドは12月25日、スクウェア・エニックスの「ドラゴンクエスト」とのコラボレーション第2弾を発表。2026年1月7日より期間限定で、日本全国の店舗にて「ドラクエバーガー」が登場する。

販売されるのは、「ザク切りポテト&肉厚ビーフ やみつきコンソメペッパーマヨ（560円～）」、「ホットチリ&タルタルチキン（490円～）」、「チーズダブルてりやき（540円～）」という3種類のハンバーガー。いずれも上部のバンズに“勇者の剣技”による切れ込みが入っている。包み紙も専用のものになっていそうだ。

また、ヨーグルトとソーダ味のドリンク「マックフィズ 爽やかヨーグルトソーダ味（300円～）」、「マックフロート 爽やかヨーグルトソーダ味（380円～）」も同時に発売。ドリンクは鮮やかな青色で、カップにはスライムの顔が描かれている。

発表を受けてユーザーからは「ドラクエバーガー、気になります！」「普通に美味しそう」「食べに行かなきゃ」「オラわくわくしてきたぞ」など期待する声が寄せられている。

いっぽうで「ドラクエコラボ…？」「ミミックバーガーじゃないんかい」「目新しさがないな…」「せめて商品名にモンスターの名前入れるとか」「エヴァやゴジラのバーガーと同じやね」など、せっかくのコラボなのに「ドラクエ感が足りない」という意見も。

コラボ開始は来年の1月7日から。発売したら、ぜひ最寄りのマクドナルドへ食べに行ってみてはいかがだろうか。

©2025 McDONALD’S. All Rights Reserved.

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

© SUGIYAMA KOBO

℗ SUGIYAMA KOBO

※画像はイメージです