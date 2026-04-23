スクウェア・エニックスは4月23日、同社のダウンロード版タイトルがお得に購入できる「スクエニ GOLDEN WEEK SALE」を開始したと発表。

本セールでは、初セールとなる『パラノマサイトFILE38 伊勢人魚物語』がラインアップに登場するほか、『オクトパストラベラー0』『ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン』など、準新作や旧作の複数タイトルの割引率がアップし、お手頃な価格で楽しめる。

下記では、セールタイトルをピックアップして紹介。そのほかにも名作タイトルが多数ラインアップしているので、詳しくは対象タイトル一覧掲載ページを確認してほしい。

セール期間は、PlayStation Store／ニンテンドーeショップが、2026年5月6日23時59分頃まで。ただし、「パラノマサイトFILE38 伊勢人魚物語」については、ニンテンドーeショップにスマホのアプリストアも加わり、期間は5月11日23時59分ごろまでとなる。

▼対象タイトル一覧掲載ページ

https://sqex.to/7lmex

▼GOLDEN WEEK SALE紹介動画

※タイトルによって対象プラットフォームや価格、期間などが異なる場合がございますのでご注意ください。

※セール内容は予告なく変更になる場合がございます。ご購入の際は各ストアページにて販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上で、お買い求めください。

※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

■セール対象タイトルピックアップ

●『パラノマサイトFILE38 伊勢人魚物語』 《初セール》

Switch／iOS／Android

20％オフ

※2026年5月11日23時59分ごろまで。

© SQUARE ENIX

●『ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン』 《割引率アップ！》

PS5／PS4／Switch 2／Switch

50％オフ

© SQUARE ENIX

●『ドラゴンクエスト HD-2D版ロト 三部作セット』

PS5／Switch 2／Switch

25％オフ

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX

●『FINAL FANTASY I–VI Bundle』

『FINAL FANTASY』

『FINAL FANTASY II』

『FINAL FANTASY III』

『FINAL FANTASY IV』

『FINAL FANTASY V』

『FINAL FANTASY VI』

PS4／Switch

35％オフ

© SQUARE ENIX LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

●『ブレイブリーデフォルト フライングフェアリー HDリマスター』 《割引率アップ！》

Switch 2

30％オフ

© SQUARE ENIX

●『オクトパストラベラー0』 《割引率アップ！》

PS5／PS4／Switch 2／Switch

30％オフ

※ Nintendo Switch /Nintendo Switch 2 版は2026年5月11日23時59分ごろまで。

© SQUARE ENIX

●『オクトパストラベラーII』

PS5／PS4／Switch

60％オフ

© SQUARE ENIX

●『ドラゴンクエストモンスターズ３ 魔族の王子とエルフの旅 マスターズ版』 《割引率アップ！》

Switch

64％オフ

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

●『FINAL FANTASY XVI』 《割引率アップ！》

PS5

60％オフ

© SQUARE ENIX

●『FINAL FANTASY X|X-2 HD Remaster』

PS4／Switch

60％オフ

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

●『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』

PS5／Switch 2

MAX64％オフ

※Nintendo Switch 2 版は2026年5月5日23時59分ごろまで。

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

●『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリースクロニクルズ』

PS5／PS4／Switch 2／Switch

30％オフ

© SQUARE ENIX

●『NieR:Automata』

PS4／Switch

60％オフ

© SQUARE ENIX Developed by PlatinumGames Inc.

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「スクエニゴールデンフェス」キャンペーン開催

セールの開催とあわせ、スクエニ公式Xアカウントで「スクエニゴールデンフェス」キャンペーンを開催している。参加した人の中から、抽選で1名に「ゴールデングッズセット」、5名に公式オンラインショップ「スクウェア・エニックスe-STORE」で使えるクーポン5000円分がプレゼントされる。奮って参加してみよう。

【キャンペーン概要】