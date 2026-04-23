『ロマンシングサガ2 リベンジオブザセブン』や『オクトパストラベラー0』の割引率もアップ！
「パラノマサイト」の新作が初セール！スクエニが「GOLDEN WEEK SALE」を開催
スクウェア・エニックスは4月23日、同社のダウンロード版タイトルがお得に購入できる「スクエニ GOLDEN WEEK SALE」を開始したと発表。
本セールでは、初セールとなる『パラノマサイトFILE38 伊勢人魚物語』がラインアップに登場するほか、『オクトパストラベラー0』『ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン』など、準新作や旧作の複数タイトルの割引率がアップし、お手頃な価格で楽しめる。
下記では、セールタイトルをピックアップして紹介。そのほかにも名作タイトルが多数ラインアップしているので、詳しくは対象タイトル一覧掲載ページを確認してほしい。
セール期間は、PlayStation Store／ニンテンドーeショップが、2026年5月6日23時59分頃まで。ただし、「パラノマサイトFILE38 伊勢人魚物語」については、ニンテンドーeショップにスマホのアプリストアも加わり、期間は5月11日23時59分ごろまでとなる。
▼対象タイトル一覧掲載ページ
▼GOLDEN WEEK SALE紹介動画
※タイトルによって対象プラットフォームや価格、期間などが異なる場合がございますのでご注意ください。
※セール内容は予告なく変更になる場合がございます。ご購入の際は各ストアページにて販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上で、お買い求めください。
※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。
■セール対象タイトルピックアップ
●『パラノマサイトFILE38 伊勢人魚物語』《初セール》
Switch／iOS／Android
20％オフ
※2026年5月11日23時59分ごろまで。
© SQUARE ENIX
●『ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン』《割引率アップ！》
PS5／PS4／Switch 2／Switch
50％オフ
© SQUARE ENIX
●『ドラゴンクエスト HD-2D版ロト 三部作セット』
PS5／Switch 2／Switch
25％オフ
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX
●『FINAL FANTASY I–VI Bundle』
『FINAL FANTASY』
『FINAL FANTASY II』
『FINAL FANTASY III』
『FINAL FANTASY IV』
『FINAL FANTASY V』
『FINAL FANTASY VI』
PS4／Switch
35％オフ
© SQUARE ENIX LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
●『ブレイブリーデフォルト フライングフェアリー HDリマスター』《割引率アップ！》
Switch 2
30％オフ
© SQUARE ENIX
●『オクトパストラベラー0』《割引率アップ！》
PS5／PS4／Switch 2／Switch
30％オフ
※ Nintendo Switch /Nintendo Switch 2 版は2026年5月11日23時59分ごろまで。
© SQUARE ENIX
●『オクトパストラベラーII』
PS5／PS4／Switch
60％オフ
© SQUARE ENIX
●『ドラゴンクエストモンスターズ３ 魔族の王子とエルフの旅 マスターズ版』《割引率アップ！》
Switch
64％オフ
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
●『FINAL FANTASY XVI』《割引率アップ！》
PS5
60％オフ
© SQUARE ENIX
●『FINAL FANTASY X|X-2 HD Remaster』
PS4／Switch
60％オフ
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
●『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』
PS5／Switch 2
MAX64％オフ
※Nintendo Switch 2 版は2026年5月5日23時59分ごろまで。
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
●『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリースクロニクルズ』
PS5／PS4／Switch 2／Switch
30％オフ
© SQUARE ENIX
●『NieR:Automata』
PS4／Switch
60％オフ
© SQUARE ENIX Developed by PlatinumGames Inc.
■クイズに参加してゴールデンな賞品をGETしよう！
「スクエニゴールデンフェス」キャンペーン開催
セールの開催とあわせ、スクエニ公式Xアカウントで「スクエニゴールデンフェス」キャンペーンを開催している。参加した人の中から、抽選で1名に「ゴールデングッズセット」、5名に公式オンラインショップ「スクウェア・エニックスe-STORE」で使えるクーポン5000円分がプレゼントされる。奮って参加してみよう。
【キャンペーン概要】
参加方法：
1.スクウェア・エニックス公式Xアカウント（https://x.com/squareenix_jp）をフォロー
2.上記アカウントから出題されるクイズポストに、リプライか引用リポストで回答
参加可能期限：2026年5月6日23時59分まで
賞品：
いずれかを抽選で6名にプレゼント！
・スクウェア・エニックスゴールデングッズセット（1万2000円相当） × 1名
【内容】各1点ずつのセットです。
- ドラゴンクエスト メタリックモンスターズギャラリー ゴールデンスライム
- ドラゴンクエスト メタリックモンスターズギャラリー ゴールドマン
- ファイナルファンタジー ブライトアーツギャラリー チョコボ
- ファイナルファンタジー ブライトアーツギャラリー ゴールドサボテンダー
・スクウェア・エニックスe-STOREクーポン（5000円分） × 5名
※賞品は選べません。
※2025年11月以降、Xチャット（旧ダイレクトメッセージ）にて4桁のパスコードを設定していない場合、通知やメッセージを確認できない可能性がございます。必ずご確認ください。
応募規約など詳細：https://sqex.to/gold26cp
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