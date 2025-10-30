スクウェア・エニックスより10月30日にHD-2D版「ドラゴンクエストI＆II」（以下、DQ1＆2）が発売された。多くの勇者がこの日を待ちわびていたのではないだろうか。

筆者も本作のPlayStation 5版をプレイ。主に設定まわりで「これ早く知っておきたかったな」というものがあったので、いくつか紹介していきたい。

※以下、ボタン表記はPS5版で記載

その1．常にダッシュ

本作では○ボタンを押しながら移動すると速度が上がる。慣れてる人はそのままでも構わないが、町を探索する時間も長いのでボタン押しっぱなしは少々指が疲れてくるのが正直な感想。

その場合は「さくせん＞システム設定＞便利機能設定」のダッシュ項目を、「おす」から「きりかえ」に変更しよう。

きりかえにすると、○ボタンを1回押すだけで常にダッシュ状態のまま移動できる。もう一度○ボタンを押すと歩き状態に戻るので、指が疲れにくい。

その2．決定とキャンセルボタンの入れ替えが可能

これはPS5版だけかもしれないが、決定ボタンを×から○に入れ替えられる設定がゲーム内に用意されていた。×決定より○決定のほうがなじみ深い人は、この設定を使うと快適にプレイできるはずだ。細やかな配慮が嬉しい。

その3．ボイスはオフにできる

本作では主人公の勇者たちや重要人物に声があてられている。昔ながらの「ドラゴンクエスト」世代でボイス付きに違和感を覚える人もいるかもしれない。

そんな人は「サウンド＞ボイス」の項目を「10」から「なし」にしよう。これでイベントも戦闘もボイスなしの「ドラゴンクエスト」を楽しめる。

なお、筆者は楽しいと感じたが、「ドラゴンクエストII」では主にサマルトリアの王子が結構おしゃべりな印象。戦闘中も攻撃や回復のたびに叫ぶので、気になる人はこの設定をオフにするのもアリかもしれない。

その4．絶対に死なないチート設定

難易度は「楽ちんプレイ」「バッチリ冒険」「いばらの道だぜ」の3種類。なかでも「楽ちんプレイ」を選んだ場合、戦いでHPが0にならなくなる「死なない設定」をオンにできる。

これを設定すると、戦闘中はどんなにダメージを受けても味方が倒れなくなる。まさにチート設定と言えるだろう。どうしても勝てない敵が現れたときの最終手段として、覚えておきたい。

そのほか、設定まわりで筆者が気になったのは以下の通り。それぞれ好みの設定があると思うので、一度チェックしてみては。

・バトルスピード：「超はやい」がオススメ

・画面モード：FPS優先／グラフィック優先を切り替え可能

・レベルUP時回復：「オン」がオススメ

・宝箱の場所：「オン」がオススメ ※デフォルトは「オフ」

【ゲーム情報】

タイトル：ドラゴンクエストI＆II

ジャンル：RPG

販売：スクウェア・エニックス

開発：アートディンク＆SQEX浅野チーム

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Microsoft Store on Windows）

発売日：発売中（2025年10月30日） ※Steam版は10月31日予定

価格：7678円（パッケージ版／ダウンロード版）

CERO：B（12歳以上対象）

