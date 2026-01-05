スクウェア・エニックスは1月5日、PlayStation Store／ニンテンドーeショップにて「スクエニ HOLIDAY SALE Part 2」を開始した。セール期間は、2026年1月21日まで。

本セールでは、『ドラゴンクエストモンスターズ３ 魔族の王子とエルフの旅 マスターズ版』の割引率が60％にアップするほか、『オクトパストラベラー』＋『オクトパストラベラーII』バンドルや『KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE』といったお得なセット製品もラインアップに登場している。

以下ではセール対象タイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気作が多数ラインアップしているので、詳しくは対象タイトル一覧掲載ページを確認してほしい。

▼対象タイトル一覧掲載ページ

https://sqex.to/lqBfl

※タイトルによって対象プラットフォームや価格、期間などが異なる場合がございますのでご注意ください。

※セール内容は予告なく変更になる場合がございます。ご購入の際は各ストアページにて販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上で、お買い求めください。

※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

■セール対象タイトルピックアップ

『KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE』

PS4

60％オフ

『KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE for Cloud』

Switch

60％オフ

※Nintendo Switch版はクラウドバージョンです。

© Disney. © Disney/Pixar. Developed by SQUARE ENIX

『ドラゴンクエストモンスターズ３ 魔族の王子とエルフの旅 マスターズ版』

Switch

60％オフ 割引率アップ！

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

『ロマンシング サガ -ミンストレルソング- リマスター』

PS5／PS4／Switch

50％オフ

© SQUARE ENIX ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI

『オクトパストラベラー』＋『オクトパストラベラーII』バンドル

PS5／PS4／Switch

40％オフ

© SQUARE ENIX

『ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン デラックス版』

PS5／PS4／Switch

50％オフ

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

『FINAL FANTASY XVI コンプリートエディション』

PS5

50％オフ

© SQUARE ENIX

『FANTASIAN Neo Dimension』

PS5／PS4／Switch

50％オフ 割引率アップ！

© MISTWALKER/SQUARE ENIX

『ブレイブリーデフォルト フライングフェアリー HDリマスター』

Switch 2

20％オフ

© SQUARE ENIX

『トライアングルストラテジー』

PS5／Switch

60％オフ

© SQUARE ENIX

『聖剣伝説3 TRIALS of MANA』

PS4／Switch

60％オフ

© SQUARE ENIX

『HARVESTELLA』

Switch

60％オフ

© SQUARE ENIX

『STAR OCEAN THE SECOND STORY R』

PS5／PS4／Switch

50％オフ

© SQUARE ENIX

Original version developed by tri-Ace Inc.

『サガ フロンティア２ リマスター

PS5／PS4／Switch

30％オフ

※Nintendo Switch 版は2026年1月9日からセール開始を予定しています。

© SQUARE ENIX ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI

■「スクウェア・エニックス作品冬のハイレゾプライスオフ」開催中

音楽配信サイトmora（モーラ）にて、「スクウェア・エニックス作品冬のハイレゾプライスオフ」開催中。「ファイナルファンタジー」「サガ」「ニーア」「オクトパストラベラー」シリーズといったスクウェア・エニックスのゲーム楽曲が期間限定でプライスオフ。

ぜひ、この機会に高音質で名曲の数々を楽しんでみよう。プライスオフ期間は、2026年1月14日23時59分まで。

▼mora スクウェア・エニックス作品ハイレゾプライスオフ特設ページ

https://sqex.to/7qhBI