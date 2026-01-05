『FINAL FANTASY XVI コンプリートエディション』や『FANTASIAN Neo Dimension』が50％オフ！
「オクトラ」や「KH」シリーズのセット製品がお得！「スクエニ HOLIDAY SALE Part 2」が開催中
スクウェア・エニックスは1月5日、PlayStation Store／ニンテンドーeショップにて「スクエニ HOLIDAY SALE Part 2」を開始した。セール期間は、2026年1月21日まで。
本セールでは、『ドラゴンクエストモンスターズ３ 魔族の王子とエルフの旅 マスターズ版』の割引率が60％にアップするほか、『オクトパストラベラー』＋『オクトパストラベラーII』バンドルや『KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE』といったお得なセット製品もラインアップに登場している。
以下ではセール対象タイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気作が多数ラインアップしているので、詳しくは対象タイトル一覧掲載ページを確認してほしい。
▼対象タイトル一覧掲載ページ
※タイトルによって対象プラットフォームや価格、期間などが異なる場合がございますのでご注意ください。
※セール内容は予告なく変更になる場合がございます。ご購入の際は各ストアページにて販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上で、お買い求めください。
※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。
■セール対象タイトルピックアップ
『KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE』
PS4
60％オフ
『KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE for Cloud』
Switch
60％オフ
※Nintendo Switch版はクラウドバージョンです。
© Disney. © Disney/Pixar. Developed by SQUARE ENIX
『ドラゴンクエストモンスターズ３ 魔族の王子とエルフの旅 マスターズ版』
Switch
60％オフ 割引率アップ！
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
『ロマンシング サガ -ミンストレルソング- リマスター』
PS5／PS4／Switch
50％オフ
© SQUARE ENIX ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI
『オクトパストラベラー』＋『オクトパストラベラーII』バンドル
PS5／PS4／Switch
40％オフ
© SQUARE ENIX
『ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン デラックス版』
PS5／PS4／Switch
50％オフ
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
『FINAL FANTASY XVI コンプリートエディション』
PS5
50％オフ
© SQUARE ENIX
『FANTASIAN Neo Dimension』
PS5／PS4／Switch
50％オフ 割引率アップ！
© MISTWALKER/SQUARE ENIX
『ブレイブリーデフォルト フライングフェアリー HDリマスター』
Switch 2
20％オフ
© SQUARE ENIX
『トライアングルストラテジー』
PS5／Switch
60％オフ
© SQUARE ENIX
『聖剣伝説3 TRIALS of MANA』
PS4／Switch
60％オフ
© SQUARE ENIX
『HARVESTELLA』
Switch
60％オフ
© SQUARE ENIX
『STAR OCEAN THE SECOND STORY R』
PS5／PS4／Switch
50％オフ
© SQUARE ENIX
Original version developed by tri-Ace Inc.
『サガ フロンティア２ リマスター
PS5／PS4／Switch
30％オフ
※Nintendo Switch 版は2026年1月9日からセール開始を予定しています。
© SQUARE ENIX ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI
■「スクウェア・エニックス作品冬のハイレゾプライスオフ」開催中
音楽配信サイトmora（モーラ）にて、「スクウェア・エニックス作品冬のハイレゾプライスオフ」開催中。「ファイナルファンタジー」「サガ」「ニーア」「オクトパストラベラー」シリーズといったスクウェア・エニックスのゲーム楽曲が期間限定でプライスオフ。
ぜひ、この機会に高音質で名曲の数々を楽しんでみよう。プライスオフ期間は、2026年1月14日23時59分まで。