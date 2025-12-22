人気ゲームが最大80％オフ！ 第一弾と第二弾の二段階で実施
『ドラゴンクエストI＆II』や『SILENT HILL f』など人気タイトルがお買い得！PS Storeにて「BIG WINTER SALE」を本日12月22日より開催
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは12月22日、PlayStation Store（PS Store）にて、期間限定でダウンロード版ソフトがお買い得価格で購入できる「BIG WINTER SALE」を開催。セール全体の期間は、2026年1月21日まで。
セールは第一弾と第二弾の二段階になっており、セール期間中に対象タイトルの追加更新がある。第一弾の期間は、2026年1月7日まで。第二弾は1月5日～1月21日まで。
※セール対象タイトルのうち一部はセール期間が異なります。
以下では、本セールのオススメタイトルを紹介。ほかにも魅力的なソフトが多数ラインアップしているので、詳しくは下記のリンクを確認してほしい。
▼「BIG WINTER SALE」の詳細はこちら
https://store.playstation.com/ja-jp/category/25986ff1-f7d7-425c-bb4b-ff0555b0ad05/
■おすすめセール対象タイトル（一部）
『ドラゴンクエストI＆II』
●配信元：スクウェア・エニックス
●フォーマット：PS5
●ジャンル：RPG
●通常価格：7678円 ⇒ セール価格：6142円（20％オフ）
●CERO：B（12才以上対象）
●製品ページ：https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0082-PPSA22319_00-00000000000000JP
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX
『ARC Raiders』
●配信元: Embark Studios AB
●フォーマット: PS5
●ジャンル：アクション
●通常価格：5940円 ⇒ セール価格：4752円（20％オフ）
●CERO：IARC 16+（16才以上対象）
●製品ページ：https://store.playstation.com/ja-jp/product/EP6848-PPSA04998_00-4085881659726287
ARC RAIDERS © 2025 Embark Studios AB. ARC RAIDERSおよびEMBARKの商標およびロゴは、Embark Studios ABの商標もしくは登録商標です。NEXONの商標およびロゴは、NXC Corporationの商標もしくは登録商標です。 © 2025 Epic Games, Inc. All rights reserved. Unreal、Unreal Engineおよびそれぞれのロゴは、米国特許商標庁およびその他の国におけるEpic Games, Inc.の商標もしくは登録商標です。その他すべての商標および商号は、それぞれの所有者に帰属します。
『SILENT HILL f』
●配信元：コナミデジタルエンタテインメント
●フォーマット: PS5
●ジャンル：ホラー
●通常価格：8580円 ⇒ セール価格：5148円（40％オフ）
●CERO：Z（18才以上対象）
●製品ページ：https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0101-PPSA21159_00-MAINGAME00000000
copy;©Konami Digital Entertainment
『EA SPORTS FC™ 26 Standard Edition PS4 & PS5』
●配信元：エレクトロニック・アーツ
●フォーマット: PS5／4
●ジャンル：スポーツ
●通常価格：9800円 ⇒ セール価格：3920円（60％オフ）
●CERO：A（全年齢対象）
●製品ページ：https://store.playstation.com/ja-jp/product/UP0006-PPSA27360_00-26STANDARDBUNDLE
© 2025 Electronic Arts Inc.Electronic Arts, EA, EA SPORTS, the EA SPORTS logo, EA SPORTS FC, the EA SPORTS FC logo, Frostbite, the Frostbite logo, Football Ultimate Team, and Ultimate Team are trademarks of Electronic Arts Inc.
■PS5周辺機器＆パッケージ版ソフトウェアのセールも開催中
全国のPlayStation取扱店では、PlayStation Portal リモートプレーヤー、PlayStation VR2、PULSE Elite ワイヤレスヘッドセットなどの周辺機器、また『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』や『アストロボット』などのパッケージ版ソフトが期間限定でお求めやすい価格で購入できる「年末年始セール」を実施中。この機会に、ダウンロード版ソフトのセールとともに楽しもう。
▼PS5関連商品 「年末年始セール」の詳細はこちら
https://www.playstation.com/gogo-ps5/#retail-sale
※セール内容は予告なく変更になる場合がございます。
※セール対象タイトルのうち一部はセール期間が異なる場合があります。
※「CERO:Z（18才以上のみ対象）」コンテンツをPS Storeでご購入いただくには、クレジットカードによる決済が必要です。
※「PS」「PlayStation」「プレイステーション」「PS5」および「PS4」は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※その他記載されている名称は各社の登録商標または商標です。