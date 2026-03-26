『FFVII REBIRTH』や『NieR』など人気作もラインアップ！
HD-2D版『ドラクエI＆II』の割引率がアップ！「スクエニ SPRING SALE」が開催中
スクウェア・エニックスは3月26日、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップにて「スクエニ SPRING SALE」を開始した。セール期間は、2026年4月8日23時59分ごろまで。
本セールでは、HD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』や『サガ フロンティア２ リマスター』の割引率がアップするほか、全世界累計出荷・ダウンロード販売本数が1000万本を突破した『NieR:Automata』と、『NieR Replicant ver.1.22474487139...』がセットになった「ニーア」バンドルをはじめとする準新作、旧作タイトルをラインアップしている。
以下では、セール対象タイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳細は下記の対象タイトル一覧掲載ページから確認してほしい。
▼対象タイトル一覧掲載ページ
https://sqex.to/CE7cw
▼SPRING SALE紹介動画はこちら
※タイトルによって対象プラットフォームや価格、期間などが異なる場合がございますのでご注意ください。
※セール内容は予告なく変更になる場合がございます。ご購入の際は各ストアページにて販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上で、お買い求めください。
※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。
■セール対象タイトルピックアップ
・HD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』 割引率アップ！
PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch
25％オフ
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX
・HD-2D版『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』
PlayStation 5／Nintendo Switch
40％オフ
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX
・『サガ フロンティア２ リマスター』 割引率アップ！
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
40％オフ
© SQUARE ENIX ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI
・『オクトパストラベラー』＋『オクトパストラベラーII』バンドル
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
40％オフ
© SQUARE ENIX
・『FINAL FANTASY XVI コンプリートエディション』
PlayStation 5
50％オフ
© SQUARE ENIX
・『FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition』
価格改定&セールでさらにお求めやすく！
PlayStation 5
40％オフ
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
・「ニーア」バンドル
『NieR:Automata』全世界累計出荷＆ダウンロード販売本数1000万本突破！
『NieR Replicant ver.1.22474487139...』全世界累計出荷＆ダウンロード販売本数200万本突破！
PlayStation 4
60％オフ
© SQUARE ENIX
(NieR:Automata Game of the YoRHa Edition)Developed by PlatinumGames Inc.
(NieR Replicant ver.1.22474487139...)Developed by Toylogic Inc.
・『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S』
PlayStation 4／Nintendo Switch
50％オフ
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
・『ドラゴンクエストビルダーズ２ 破壊神シドーとからっぽの島』
PlayStation 4／Nintendo Switch
50％オフ
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
Developed by KOEI TECMO GAMES CO., LTD.
・『ドラゴンクエストモンスターズ３ 魔族の王子とエルフの旅』
Nintendo Switch
60％オフ
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
・『LIVE A LIVE』
PlayStation 5／PlaySation 4／Nintendo Switch
60％オフ
© 1994, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
CHARACTER DESIGN
© 1994, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD.
© 1994, SHOGAKUKAN Inc.
Gosho Aoyama, Yoshihide Fujiwara, Osamu Ishiwata, Yoshinori Kobayashi, Ryouji Minagawa, Kazuhiko Shimamoto, Yumi Tamura
・『CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION』
PlayStation 4／Nintendo Switch
60％オフ
© SQUARE ENIX
・『春ゆきてレトロチカ』
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
74％オフ
© SQUARE ENIX
・『アクトレイザー・ルネサンス』
PlayStation 4／Nintendo Switch
60％オフ
© 1990, 2021 QUINTET/SQUARE ENIX
© YUZO KOSHIRO
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