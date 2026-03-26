スクウェア・エニックスは3月26日、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップにて「スクエニ SPRING SALE」を開始した。セール期間は、2026年4月8日23時59分ごろまで。

本セールでは、HD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』や『サガ フロンティア２ リマスター』の割引率がアップするほか、全世界累計出荷・ダウンロード販売本数が1000万本を突破した『NieR:Automata』と、『NieR Replicant ver.1.22474487139...』がセットになった「ニーア」バンドルをはじめとする準新作、旧作タイトルをラインアップしている。

以下では、セール対象タイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳細は下記の対象タイトル一覧掲載ページから確認してほしい。

▼対象タイトル一覧掲載ページ

https://sqex.to/CE7cw

▼SPRING SALE紹介動画はこちら

※タイトルによって対象プラットフォームや価格、期間などが異なる場合がございますのでご注意ください。

※セール内容は予告なく変更になる場合がございます。ご購入の際は各ストアページにて販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上で、お買い求めください。

※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

■セール対象タイトルピックアップ

・HD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』 割引率アップ！

PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch

25％オフ

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX

・HD-2D版『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』

PlayStation 5／Nintendo Switch

40％オフ

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX

・『サガ フロンティア２ リマスター』 割引率アップ！

PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch

40％オフ

© SQUARE ENIX ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI

・『オクトパストラベラー』＋『オクトパストラベラーII』バンドル

PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch

40％オフ

© SQUARE ENIX

・『FINAL FANTASY XVI コンプリートエディション』

PlayStation 5

50％オフ

© SQUARE ENIX

・『FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition』

価格改定&セールでさらにお求めやすく！

PlayStation 5

40％オフ

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

・「ニーア」バンドル

『NieR:Automata』全世界累計出荷＆ダウンロード販売本数1000万本突破！

『NieR Replicant ver.1.22474487139...』全世界累計出荷＆ダウンロード販売本数200万本突破！

PlayStation 4

60％オフ

© SQUARE ENIX

(NieR:Automata Game of the YoRHa Edition)Developed by PlatinumGames Inc.

(NieR Replicant ver.1.22474487139...)Developed by Toylogic Inc.

・『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S』

PlayStation 4／Nintendo Switch

50％オフ

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

・『ドラゴンクエストビルダーズ２ 破壊神シドーとからっぽの島』

PlayStation 4／Nintendo Switch

50％オフ

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

Developed by KOEI TECMO GAMES CO., LTD.

・『ドラゴンクエストモンスターズ３ 魔族の王子とエルフの旅』

Nintendo Switch

60％オフ

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

・『LIVE A LIVE』

PlayStation 5／PlaySation 4／Nintendo Switch

60％オフ

© 1994, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

CHARACTER DESIGN

© 1994, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD.

© 1994, SHOGAKUKAN Inc.

Gosho Aoyama, Yoshihide Fujiwara, Osamu Ishiwata, Yoshinori Kobayashi, Ryouji Minagawa, Kazuhiko Shimamoto, Yumi Tamura

・『CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION』

PlayStation 4／Nintendo Switch

60％オフ

© SQUARE ENIX

・『春ゆきてレトロチカ』

PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch

74％オフ

© SQUARE ENIX

・『アクトレイザー・ルネサンス』

PlayStation 4／Nintendo Switch

60％オフ

© 1990, 2021 QUINTET/SQUARE ENIX

© YUZO KOSHIRO