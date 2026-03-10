スクウェア・エニックスは3月9日、発売中のHD-2D版「ドラゴンクエストI＆II」について、最新アップデート（Version 1.0.2.0）を配信した。

「ドラゴンクエストI」では、難易度「バッチリ冒険」「いばらの道だぜ」におけるレベルアップ時の成長バランスを調整。

「ドラゴンクエストII」では、船に乗った際の移動速度が上昇。また、「世界樹の森」の最奥で「せかいじゅの葉」を入手した後、暗転が明けないことがある不具合を修正している。

そのほか、システム、進行に関する「旅の心得」を追加したり、SteamDeckにおけるHD-2D版「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」のセーブデータ特典がもらえない不具合を修正したとのこと。

実際に「ドラクエII」を起動して船に乗ってみたところ、確かに爆速と言える速さにスピードアップしているように感じた。HD-2D版では海底の探索要素も増えており、船で移動する機会も多かったので、これはプレイヤーにとってありがたい調整と言えるだろう。

【ゲーム情報】

タイトル：ドラゴンクエストI＆II

ジャンル：RPG

販売：スクウェア・エニックス

開発：アートディンク＆SQEX浅野チーム

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Microsoft Store on Windows）

発売日：発売中（2025年10月30日） ※Steam版は10月31日

価格：7678円（パッケージ版／ダウンロード版）

CERO：B（12歳以上対象）

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX

© SUGIYAMA KOBO

℗ SUGIYAMA KOBO