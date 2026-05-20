任天堂、Switch 2値上げ直前まで在庫追加 5月24日19時30分からは販売を休止
任天堂は5月19日、マイニンテンドーストアで取り扱う「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）」本体について、販売再開を発表した。在庫は随時追加される。
5月25日実施の価格改定に伴う、駆け込み需要へのアナウンスだ。現在の価格4万9980円→5万9980円（＋1万円）へと値上げされるため、欲しい人が殺到している。
また、在庫状況に関わらず、5月24日19時30分～5月25日午前中にかけて価格変更のための販売休止すると告知。そこが値上げ前の最終ラインとなるので、欲しい人はサイトを小まめにチェックしておこう。
この告知に対しユーザーからは「神対応かよ」「苦しいはずなのに在庫追加とは粋ですな」「6軒まわって絶望してたところ、買えました～」など、感謝の声が寄せられていた。
・Nintendo Switch 2販売ページはこちら
https://store-jp.nintendo.com/switch2
マイニンテンドーストアで取り扱うNintendo Switch 2 本体につきまして、5月19日（火）より販売を再開しております。在庫は随時追加予定です。— 任天堂株式会社 (@Nintendo) May 19, 2026
※在庫追加の日時に関するお問い合わせにはお答えしておりません。
※在庫追加に関するアプリ通知等のご案内は行っておりません。…
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