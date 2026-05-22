「空の軌跡 the 2nd」、前作を遊んだなら逃げ場なし！ 神リメイク続編に旧「FC」リマスターまで付いてくる

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神リメイクの続きが来る

期待するなというほうが無理です

こんにちは。ファミリーコンピュータと同い年、ゲームとガジェットを愛するASCII編集部のオールドルーキー、西川と申します。私の趣味はゲーム収集で、メガCDの全タイトル（116本）とXbox 360の全タイトル（725本）をコンプリートしています。

最近のゲーム業界は、リメイクが多い。名作が最新ハード向けに帰ってくるのはありがたい話なのですが、問題はそれらがどれもこれも妙にクオリティーが高いことです。「懐かしいから触っておくか」くらいの軽い気持ちで手を出したら、気づけばしっかり遊ばされている。こちらの時間は有限なのに、名作たちは遠慮なく令和仕様で時間を奪っていきます。

しかも最近のリメイクは、ただグラフィックをきれいにしました……ぐらいでは終わらないのが恐ろしいところ。遊びやすさは現代向けに整えつつ、当時の空気や物語の芯はちゃんと残してくる。昔遊んだ人には「そうそう、これが好きだった」と思わせ、初めて遊ぶ人には「え、普通に新作として面白いじゃん」と思わせるわけです。

そんなリメイク黄金時代において、「空の軌跡 the 2nd -Switch2」もまた、かなり期待せざるを得ない一本。発売予定日は2026年9月17日で、AmazonではSwitch 2版が参考価格8,951円のところ、11%オフの7,997円で予約受付中です（5月22日現在）。

「空の軌跡 the 2nd -Switch2」がやってきます。大ヒットRPG「空の軌跡 the 1st」の続編となる、フルリメイク第2弾です。

いやもう、前作「the 1st」があまりにもよくできた神リメイクだったので、こちらとしては期待するなというほうが無理な話です。おいしいカレーを食べた翌日に「明日はカツカレーです」と言われたようなもの。そりゃ、箸……ではなくコントローラーを持って待ちますよ。

エステルとヨシュアだけじゃない、仲間たちの物語も濃い

前作をプレイした人にとって、本作はかなり“やらない理由がない”作品だと思います。というのも、「the 1st」の終わり方は明らかに「the 2nd」ありき。あの続きを放置できる人は、精神力が強すぎます。私なら無理です。

エステルとヨシュアの物語はここからが本番。旧シリーズの「SC」を知っている身としては、「そうそう、この先がめちゃくちゃいいんですよ」と肩をつかんで語りたくなるわけです。もちろん迷惑なので現実ではやりませんが、心の中ではやっています。

エステルとヨシュアの関係性はもちろん大きな見どころですが、旧「SC」の記憶で言えば、仲間キャラクターの深掘りも非常に良かったんですよね。それぞれの因縁、それぞれの見せ場、それぞれの“背負っているもの”がしっかり描かれて、パーティーの一人ひとりがただの戦闘要員ではなくなっていく。

RPGで仲間に愛着が湧く瞬間って、ステータス画面の数字というよりは、やはり物語の中で「この人にも人生があるんだな」と感じたときであって……。リメイク版でも、そこがどう描かれるのか非常に楽しみです。

初回限定特典が強い

旧「空の軌跡FC」リマスター版まで付いてくる

そして今回、かなり強烈なのが初回限定特典です。なんと、前作の旧シリーズ版「空の軌跡FC」のリマスター版が付いてくるというのですから、えらい話。

リメイク版から入った人にとっては、「昔の『空の軌跡』ってどんな感じだったの？」を自分の手で確かめられるチャンスですし、旧作ファンにとっては思い出の味をもう一度楽しめる。ラーメン屋で新作ラーメンを頼んだら、初代の復刻ミニ丼も付いてきた、みたいな豪華さがあります。たとえが急に脂っこいですが、気持ちは伝わるはずでしょう。たぶん。

旧「空の軌跡FC」はストーリーこそ大きく変わりませんが、声優陣がガラッと変わっていたり、バトルもクォータービューで敵との位置関係が重要だったりと、リメイク版とはまた違う味があります。未プレイであれば、むしろ新鮮な気持ちで遊べるはず。

「リメイク版を遊んだから旧作はいいかな……」と思うかもしれませんが、同じ料理でも調理法が違えば別の楽しさがあります。焼き魚と刺身くらい違います。どちらもおいしい。伝わりますかね？

というわけで、「空の軌跡 the 2nd -Switch2」は、前作を遊んだ人ならかなりの確率で購入候補に入る一本でしょう。物語の続きが気になる、エステルとヨシュアを見届けたい、仲間たちの見せ場にまた泣かされたい、そして旧「空の軌跡FC」リマスター版も押さえておきたい。

理由を並べると、もはや予約するための言い訳が渋滞しています。前作で心をつかまれた人は、ぜひ初回限定特典込みでチェックしておきたいところでしょう。