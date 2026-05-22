このページの本文へ

懐かしの名作も、話題の新作も。ファミコン世代のゲーム放浪記 第54回

「空の軌跡 the 2nd」、前作を遊んだなら逃げ場なし！ 神リメイク続編に旧「FC」リマスターまで付いてくる

2026年05月22日 19時00分更新

文● 西川誠一　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

Amazonで「空の軌跡 the 2nd -Switch2」をチェック
 

神リメイクの続きが来る
期待するなというほうが無理です

　こんにちは。ファミリーコンピュータと同い年、ゲームとガジェットを愛するASCII編集部のオールドルーキー、西川と申します。私の趣味はゲーム収集で、メガCDの全タイトル（116本）とXbox 360の全タイトル（725本）をコンプリートしています。

　最近のゲーム業界は、リメイクが多い。名作が最新ハード向けに帰ってくるのはありがたい話なのですが、問題はそれらがどれもこれも妙にクオリティーが高いことです。「懐かしいから触っておくか」くらいの軽い気持ちで手を出したら、気づけばしっかり遊ばされている。こちらの時間は有限なのに、名作たちは遠慮なく令和仕様で時間を奪っていきます。

　しかも最近のリメイクは、ただグラフィックをきれいにしました……ぐらいでは終わらないのが恐ろしいところ。遊びやすさは現代向けに整えつつ、当時の空気や物語の芯はちゃんと残してくる。昔遊んだ人には「そうそう、これが好きだった」と思わせ、初めて遊ぶ人には「え、普通に新作として面白いじゃん」と思わせるわけです。

　そんなリメイク黄金時代において、「空の軌跡 the 2nd -Switch2」もまた、かなり期待せざるを得ない一本。発売予定日は2026年9月17日で、AmazonではSwitch 2版が参考価格8,951円のところ、11%オフの7,997円で予約受付中です（5月22日現在）。


　「空の軌跡 the 2nd -Switch2」がやってきます。大ヒットRPG「空の軌跡 the 1st」の続編となる、フルリメイク第2弾です。

　いやもう、前作「the 1st」があまりにもよくできた神リメイクだったので、こちらとしては期待するなというほうが無理な話です。おいしいカレーを食べた翌日に「明日はカツカレーです」と言われたようなもの。そりゃ、箸……ではなくコントローラーを持って待ちますよ。

Amazonで「空の軌跡 the 2nd -Switch2」をチェック
 

エステルとヨシュアだけじゃない、仲間たちの物語も濃い

　前作をプレイした人にとって、本作はかなり“やらない理由がない”作品だと思います。というのも、「the 1st」の終わり方は明らかに「the 2nd」ありき。あの続きを放置できる人は、精神力が強すぎます。私なら無理です。

　エステルとヨシュアの物語はここからが本番。旧シリーズの「SC」を知っている身としては、「そうそう、この先がめちゃくちゃいいんですよ」と肩をつかんで語りたくなるわけです。もちろん迷惑なので現実ではやりませんが、心の中ではやっています。

　エステルとヨシュアの関係性はもちろん大きな見どころですが、旧「SC」の記憶で言えば、仲間キャラクターの深掘りも非常に良かったんですよね。それぞれの因縁、それぞれの見せ場、それぞれの“背負っているもの”がしっかり描かれて、パーティーの一人ひとりがただの戦闘要員ではなくなっていく。

　RPGで仲間に愛着が湧く瞬間って、ステータス画面の数字というよりは、やはり物語の中で「この人にも人生があるんだな」と感じたときであって……。リメイク版でも、そこがどう描かれるのか非常に楽しみです。

Amazonで「空の軌跡 the 2nd -Switch2」をチェック
 

初回限定特典が強い
旧「空の軌跡FC」リマスター版まで付いてくる

　そして今回、かなり強烈なのが初回限定特典です。なんと、前作の旧シリーズ版「空の軌跡FC」のリマスター版が付いてくるというのですから、えらい話。

　リメイク版から入った人にとっては、「昔の『空の軌跡』ってどんな感じだったの？」を自分の手で確かめられるチャンスですし、旧作ファンにとっては思い出の味をもう一度楽しめる。ラーメン屋で新作ラーメンを頼んだら、初代の復刻ミニ丼も付いてきた、みたいな豪華さがあります。たとえが急に脂っこいですが、気持ちは伝わるはずでしょう。たぶん。

　旧「空の軌跡FC」はストーリーこそ大きく変わりませんが、声優陣がガラッと変わっていたり、バトルもクォータービューで敵との位置関係が重要だったりと、リメイク版とはまた違う味があります。未プレイであれば、むしろ新鮮な気持ちで遊べるはず。

　「リメイク版を遊んだから旧作はいいかな……」と思うかもしれませんが、同じ料理でも調理法が違えば別の楽しさがあります。焼き魚と刺身くらい違います。どちらもおいしい。伝わりますかね？

　というわけで、「空の軌跡 the 2nd -Switch2」は、前作を遊んだ人ならかなりの確率で購入候補に入る一本でしょう。物語の続きが気になる、エステルとヨシュアを見届けたい、仲間たちの見せ場にまた泣かされたい、そして旧「空の軌跡FC」リマスター版も押さえておきたい。

　理由を並べると、もはや予約するための言い訳が渋滞しています。前作で心をつかまれた人は、ぜひ初回限定特典込みでチェックしておきたいところでしょう。

Amazonで「空の軌跡 the 2nd -Switch2」をチェック
 

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
Apple 2026 MacBook Neo A18 Proチップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligenceのために設計、Liquid Retinaディスプレイ、8GBユニファイドメモリ、256GB SSDストレージ、1080p FaceTime HDカメラ - シルバー
Apple 2026 MacBook Neo A18 Proチップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligenceのために設計、Liquid Retinaディスプレイ、8GBユニファイドメモリ、256GB SSDストレージ、1080p FaceTime HDカメラ - シルバー
￥99,800
2
Apple 2026 MacBook Air M5チップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligence、13.6インチLiquid Retinaディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、12MPセンターフレームカメラ、日本語キーボード、Touch ID - スカイブルー
Apple 2026 MacBook Air M5チップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligence、13.6インチLiquid Retinaディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、12MPセンターフレームカメラ、日本語キーボード、Touch ID - スカイブルー
￥184,800
3
【整備済み品】富士通 ARROWS Tab V727/V 12.3型 WUXGA+ タブレットPC Windows11 Pro MS Office H&B 2019 第7世代 Core m3-7Y30 メモリ4GB SSD128GB LTE対応 無線LAN Webカメラ タッチペン付属 USB-C HDMI 初期設定済み 中古パソコン
【整備済み品】富士通 ARROWS Tab V727/V 12.3型 WUXGA+ タブレットPC Windows11 Pro MS Office H&B 2019 第7世代 Core m3-7Y30 メモリ4GB SSD128GB LTE対応 無線LAN Webカメラ タッチペン付属 USB-C HDMI 初期設定済み 中古パソコン
￥9,999
4
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
￥35,129
5
ESBOOKノートパソコン 【MS Office 2024搭載&Windows 11 Pro】14インチIPS液晶/1920×1080FHDディスプレイ カメラ付き/薄型PCノート高性能CPU/初期設定不要/8Gメモリ/無線LAN/大容量SSD/初心者向け・パソコンノート/日本語キーボードフィルム付き/ワイヤレスマウス付き(256G SSD, ローズゴールド)
ESBOOKノートパソコン 【MS Office 2024搭載&Windows 11 Pro】14インチIPS液晶/1920×1080FHDディスプレイ カメラ付き/薄型PCノート高性能CPU/初期設定不要/8Gメモリ/無線LAN/大容量SSD/初心者向け・パソコンノート/日本語キーボードフィルム付き/ワイヤレスマウス付き(256G SSD, ローズゴールド)
￥36,999

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥2,303
2
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
￥1,390
3
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
￥1,080
4
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥640
5
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
6
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
￥1,690
7
キヤノン Canon 純正 インクカートリッジ BCI-381(BK/C/M/Y)+380 5色マルチパック BCI-381+380/5MP 長さ:5.3cm 幅:13.9cm 高さ:10.75cm
キヤノン Canon 純正 インクカートリッジ BCI-381(BK/C/M/Y)+380 5色マルチパック BCI-381+380/5MP 長さ:5.3cm 幅:13.9cm 高さ:10.75cm
￥5,645
8
バッファロー マウス 無線 ワイヤレス 5ボタン 【戻る/進むボタン搭載】 小型 軽量 節電モデル 最大584日使用可能 BlueLED ブラック BSMBW315BK
バッファロー マウス 無線 ワイヤレス 5ボタン 【戻る/進むボタン搭載】 小型 軽量 節電モデル 最大584日使用可能 BlueLED ブラック BSMBW315BK
￥1,040
9
UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100W/5A 超急速充電 USB C ナイロン編み 断線防止 iphone17/16/15シリーズ/iPad/MacBook Pro/Galaxy S24/Matebook/iPad/Xperia等USB-C各種対応(1m, ブラック)
UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100W/5A 超急速充電 USB C ナイロン編み 断線防止 iphone17/16/15シリーズ/iPad/MacBook Pro/Galaxy S24/Matebook/iPad/Xperia等USB-C各種対応(1m, ブラック)
￥1,299
10
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
￥1,358

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン