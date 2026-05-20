Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第342回
SwitchもPCもスマホもOK、3WAY接続で使い回せる万能パッド！ 4000円台の高コスパモデル
2026年05月20日 20時00分更新
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GameSirの有線コントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、GameSirのコントローラー「GameSir Nova lite2」が販売中だ。参考価格は4599円だが、タイムセールにより10％オフの4139円で購入できる（5月20日時点）。
本製品は、Nintendo Switch、PC、モバイルに対応するコントローラー。有線・ドングル・Bluetoothの接続方式のほか、ホールエフェクトスティック・トリガー、1000Hzポーリングレート、マッピング可能な背面ボタンなどが特徴となっている。
高コスパのGameSir製コントローラー
ユーザーレビューを見ると、「有線パッドとしてはかなり優秀」「持ち心地が良い」「高コスパ」といった声が寄せられている。手頃なコントローラーを探している人におすすめできそうだ。
|Image from Amazon.co.jp
|GameSir Nova lite2 PC コントローラー 有線、無線（Bluetooth、2.4GHz）連射機能/マクロ＆ループ機能 1000hzポーリングレートゲームパッド PC、Switch、ios、Android対応 アンチドリフトホール効果スティックゲームコントローラー トリガーストップ 二つ背面ボダン搭載 非対称ランブルモーター付きSwitch/Switch2プロコン 一年保証 日本語説明書 グレー
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