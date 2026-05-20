SwitchもPCもスマホもOK、3WAY接続で使い回せる万能パッド！ 4000円台の高コスパモデル

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GameSirの有線コントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、GameSirのコントローラー「GameSir Nova lite2」が販売中だ。参考価格は4599円だが、タイムセールにより10％オフの4139円で購入できる（5月20日時点）。

本製品は、Nintendo Switch、PC、モバイルに対応するコントローラー。有線・ドングル・Bluetoothの接続方式のほか、ホールエフェクトスティック・トリガー、1000Hzポーリングレート、マッピング可能な背面ボタンなどが特徴となっている。

高コスパのGameSir製コントローラー

ユーザーレビューを見ると、「有線パッドとしてはかなり優秀」「持ち心地が良い」「高コスパ」といった声が寄せられている。手頃なコントローラーを探している人におすすめできそうだ。