マクドナルドは12月17日、公式X（Twitter）にて今後展開するであろうコラボレーションの匂わせ投稿を行った。投稿は「ねえ しってる？」の問いかけに「はい」「いいえ」で答える内容だ。

これにユーザーからは「はいしか選べないやつ」「ハンバーガー半分になる？」など、スクウェア・エニックスのRPG「ドラゴンクエスト」とのコラボではないかと反応が寄せられている。

なかには「豆しばかな？」「まさかアンダーテール」「Bloodborneコラボだぁぁ！」「aikoの曲『DO YOU THINK ABOUT ME?』のイントロですね！」など、大喜利のような回答も。

そして目ざとい人は左下の権利表記に気付き「おい、左下」「答え書いてあるやん」「こんなところまで必要なのか」とツッコミが殺到。そこには「© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX」とあり、ほぼ確実に「ドラクエ」関連であることがわかる。

有力なのは10月に発売したHD-2D版「ドラゴンクエストI＆II」とのコラボだろう。過去には2023年に「ドラゴンクエストモンスターズ3」とのコラボも開催したことがある。

なお、本日12月17日よりマクドナルドでは人気商品「グラコロ」の第2弾「トロ旨タルタル＆デミグラコロ」が発売中。トロトロトロトロ……「ロト」と関連付けるのは早計だろうか。

