マクドナルド、「ドラクエ」コラボか 「はいしか選べないやつ」「ハンバーガー半分になる？」
マクドナルドは12月17日、公式X（Twitter）にて今後展開するであろうコラボレーションの匂わせ投稿を行った。投稿は「ねえ しってる？」の問いかけに「はい」「いいえ」で答える内容だ。
ねえ しってる？ pic.twitter.com/0rYvPMVNxH— マクドナルド (@McDonaldsJapan) December 16, 2025
これにユーザーからは「はいしか選べないやつ」「ハンバーガー半分になる？」など、スクウェア・エニックスのRPG「ドラゴンクエスト」とのコラボではないかと反応が寄せられている。
なかには「豆しばかな？」「まさかアンダーテール」「Bloodborneコラボだぁぁ！」「aikoの曲『DO YOU THINK ABOUT ME?』のイントロですね！」など、大喜利のような回答も。
そして目ざとい人は左下の権利表記に気付き「おい、左下」「答え書いてあるやん」「こんなところまで必要なのか」とツッコミが殺到。そこには「© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX」とあり、ほぼ確実に「ドラクエ」関連であることがわかる。
有力なのは10月に発売したHD-2D版「ドラゴンクエストI＆II」とのコラボだろう。過去には2023年に「ドラゴンクエストモンスターズ3」とのコラボも開催したことがある。
なお、本日12月17日よりマクドナルドでは人気商品「グラコロ」の第2弾「トロ旨タルタル＆デミグラコロ」が発売中。トロトロトロトロ……「ロト」と関連付けるのは早計だろうか。
【本日12/17(水)発売】— マクドナルド (@McDonaldsJapan) December 17, 2025
なんと、なんと？
新しいグラコロ®が出たんです！ pic.twitter.com/RkY1gV39zS
