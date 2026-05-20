「PS5日本語モデル＋ディスクドライブ」セットが6万5900円！ ゲーム機兼、ブルーレイ再生機という選択肢

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

ソニーの「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用」は、対応言語を日本語に絞ることで価格を抑えたありがたいモデルの最新ゲーム機。Amazonでは、ディスクドライブとセットにして6万5900円で販売されています（5月19日現在）。公式ショップで買うより1000円ちょっとお得です。

PS5は2020年に発売してから、約5年間で全世界累計9300万台を売り上げる人気ゲーム機。先日、世界的な経済環境の変化にともない関連商品の値上げが発表されましたが、この「日本語モデル」は価格据え置きとなっています。ありがとう！

直近ではSFアドベンチャー「プラグマタ」、宇宙冒険RPG「スターフィールド」、脱出シューター「Marathon」などが売れています。

これから夏にかけて、若きジェームズ・ボンドの物語を描く「007 First Light」、“時を越える”HD-2DアクションRPG「冒険家エリオットの千年物語」、もはや実写レベルの野球ゲーム最新作「プロ野球スピリッツ2026」など注目作が目白押しです。

日本でPS5を買うならもはや2択

値上げもされたことで、通常版PS5は定価9万7980円となっています。ディスクドライブ付きで6万5900円なら、圧倒的に日本語モデルの購入がオススメ。性能に妥協を許さない人だけ上位モデルのPS5 Pro（13万7980円）も選択肢にいれましょう。

最先端をゆくゲーム機

発売から5年経ちますが、超高速SSD、3Dオーディオ、PlayStation 4との後方互換性、そしてDualSenseワイヤレスコントローラーのハプティックフィードバックやアダプティブトリガーなど、ゲームハードの最先端を行く技術は健在です。

絶滅寸前のブルーレイ再生機

ゲーム機としての利用はもちろん、ソニーが出荷終了した「Blu-ray Disc（ブルーレイディスク）」メディアの再生機としても有用。かつてPS2がDVD再生機だったように、PS5も同じ路線で長く活躍するかも？

まとめ：欲しい時が買いどき！

おすすめしたいのは、「美麗な最新ゲームを遊びたい人」です。Nintendo Switch 2とマルチ展開するソフトも増えてきましたが、同じゲームなら動きの滑らかさなどでPS5に軍配が上がります。

また、ゲーム専用機なのでPCゲームのように「最適化不足」が起こりにくいのも推せるポイントです。安心してゲームを遊びたい人は、PS5をこの機会に買ってみてはいかがでしょうか。