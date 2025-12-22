スクウェア・エニックスは12月19日、HD-2D版「ドラゴンクエストI＆II」の対談動画を公式YouTubeチャンネルにて公開。

「ドラゴンクエスト」シリーズの生みの親である堀井 雄二氏と、HD-2D版「ドラゴンクエストIII」「ドラゴンクエストI&II」プロデューサーの早坂 将昭氏による本作の裏話が明かされた。

動画では、リメイク版を「3」から開発した理由や、「3→1→2」という順にプレイすることの意義、なぜそうしようと戦略を立てたのかといった話をメインに展開。サマルトリア王子の名言「いや～さがしましたよ」に関する開発の“こだわり”や、プロデューサーも後から知ったアート班による“仕込み”など、貴重なお話が聞ける。

そのなかで、堀井氏はリメイク版「ドラゴンクエストI＆II」に“心残り”があると言及。それは「ドラクエI」でローラ姫と同行中に宿屋に泊まると聞ける「ゆうべはお楽しみでしたね」という有名なセリフについてだ。

リメイク版では宿屋に泊まる機会が増えたことから、毎回同じセリフを言われるのが気になったという意見に対し「あぁ～そっか」と感じ、「もっとバリエーションを用意すればよかった」と思ったという。

都市伝説になりそうな話として、「100回目の宿泊でこんなこと言われた！」とかなったらおもしろいよねと話したり、早坂氏が冗談交じりに「今からアップデートで実装しましょうか!?」などと笑い合うなど、大きな盛り上がりを見せていたのが印象的だった。

記事執筆時点で13万回視聴されている本動画、「ドラクエ」ファンなら楽しめること間違いなしなので、ぜひこの機会に見てみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：ドラゴンクエストI＆II

ジャンル：RPG

販売：スクウェア・エニックス

開発：アートディンク＆SQEX浅野チーム

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Microsoft Store on Windows）

発売日：発売中（2025年10月30日） ※Steam版は10月31日

価格：7678円（パッケージ版／ダウンロード版）

CERO：B（12歳以上対象）

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX

© SUGIYAMA KOBO

℗ SUGIYAMA KOBO