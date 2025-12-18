マクドナルドは12月18日、スクウェア・エニックスの「ドラゴンクエスト」とのコラボアイテムを発表した。マトリョーシカのようにスライムの中にスライムが入っている置物で、うち3つがマクドナルドのキャラクターである「グリマス、バーディ、ハンバーグラー」を模した造形になっている。

こちらは5個セット2990円の抽選販売商品となり、事前に公式アプリから応募する必要がある。また、応募時にMyマクドナルド リワード50ポイントを保有していることが条件で、転売対策としているようだ。応募期間は2026年1月7日まで。

抽選結果発表は2026年1月15日11時〜1月18日23時59分を予定しており、マクドナルド公式アプリより抽選結果を確認できる。

当選した場合、応募時に指定した店舗の営業時間内に店頭へ行って購入ないし引き換えをすることとなる。販売期間は2026年1月19日～1月25日の予定だ。

なお、支払い方法に「モバイルオーダーでお支払い」を選択した場合、当選確率がアップするとのこと。欲しい人は間違えないよう注意してほしい。

これは先日、「はい、いいえ」の画像とともに「ねえ しってる？」と投稿された匂わせの答え合わせ。「ドラゴンクエスト」コラボというのは多くの人が予想していたが、こういう形になるのは多くの人が予想外だった模様。なかには紫色のスライムの「だーれだ」という匂わせ画像に対して「グリマス笑」とコラ画像を作って予想している人もいた。

ユーザーからは「絶妙にキモくてやくそう生えるｗ」「転売対策はありがたいな」「応募完了余裕」「なにこれ最高過ぎる！」「この組み合わせは反則だって」などと好評の声。

いっぽうで「うーんこれはスルー」「真ん中の3匹知らないな」「わあ、きもちわるい」「ドナルドはどこ？」「ドラクエファン、これほしいか…？」とコラボの方向性に疑問を感じている声も寄せられていた。

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

※画像はイメージです