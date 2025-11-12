スクウェア・エニックスは11月12日、Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）で発売予定の『ドラゴンクエストVII Reimagined』（リイマジンド）について、最新トレーラーを公開した。ゲームの発売日は、2026年2月5日予定［PC（Steam）は2月6日予定］。価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版が8778円、そのほかのエディションも用意されているので下記を参照してほしい。

本トレーラーでは、主人公たちが新しく訪れる地でキーファと再会し、共闘するエピソードの一部のシーンを見られる。彼らはどのようにして再会するのか。そして、その先に待ち受けるものとは――。ぜひ、実際にプレイして確認しよう。

▼『ドラゴンクエストVII Reimagined』 続報トレーラー

https://youtu.be/zDdiWV_740M

■『ドラゴンクエストVII Reimagined』ドールルックができるまでが公開中！

本作ならではの“ドールルック”がどのように生み出されたのか。職人の手で実際に製作されたドールをスキャンし、ゲームの世界へと取り込んでいく過程を収めたメイキング映像が公開中。こちらもあわせてチェックしよう。

https://youtu.be/lOMqHwCo0XI?si=x4ZMz7a0M_raCKbC

【ゲーム情報】

タイトル：ドラゴンクエストVII Reimagined

ジャンル：RPG

販売：スクウェア・エニックス

開発：スクウェア・エニックス、ヘキサドライブ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：2026年2月5日予定

※PC（Steam）版は2026年2月6日予定。

価格：

通常版：8778円（パッケージ版／ダウンロード版）

デジタルデラックス版：1万978円（ダウンロード版）

豪華版：1万5800円（パッケージ版）

超豪華版：2万9800円（パッケージ版）

CERO：B（12歳以上対象）

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

© SUGIYAMA KOBO

℗ SUGIYAMA KOBO