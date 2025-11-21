PS2版の発売から21周年！
スマホ版『DQVIII 空と海と大地と呪われし姫君』が40％オフ！等身大の世界を冒険しよう
スクウェア・エニックスは11月21日、『ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君』発売21周年を記念し、AppStore／GooglePlayストア／Amazonアプリストアで配信中のiOS／Android版『ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君』の特別セールを開催。セール期間は、2025年11月30日まで。
今回の特別セールでは、本作では初となる40％オフの2280円で購入可能。この機会に、ぜひ『ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君』の冒険をスマートフォンで楽しんでみてはいかがだろうか。
【セール情報】
対象タイトル：ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君
通常価格 3800円→セール価格 2280円（40％オフ）
※追加課金は発生しない
期間：2025年11月21日～11月30日
PV
【ゲーム情報】
タイトル：ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君
ジャンル：RPG
配信：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中
価格：3800円
（2025年11月30日までセール価格で40％オフの2280円）
©ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
©SUGIYAMA KOBO