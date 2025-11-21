スクウェア・エニックスは11月21日、『ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君』発売21周年を記念し、AppStore／GooglePlayストア／Amazonアプリストアで配信中のiOS／Android版『ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君』の特別セールを開催。セール期間は、2025年11月30日まで。

今回の特別セールでは、本作では初となる40％オフの2280円で購入可能。この機会に、ぜひ『ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君』の冒険をスマートフォンで楽しんでみてはいかがだろうか。

【セール情報】

対象タイトル：ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君

通常価格 3800円→ セール価格 2280円（40％オフ）

※追加課金は発生しない

期間：2025年11月21日～11月30日

PV

【ゲーム情報】

タイトル：ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君

ジャンル：RPG

配信：スクウェア・エニックス

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中

価格：3800円

（2025年11月30日までセール価格で40％オフの2280円）

©ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

©SUGIYAMA KOBO