スクウェア・エニックスは12月19日、HD-2D版「ドラゴンクエストI＆II」（以下、DQ1＆2）の初セールを開始したと発表。期間限定で6142円（20％オフ）となる。

初セール開催を記念して、りゅうおう様による告知CMが一挙3本も公開。「りゅうおう様が魅力を説明してくださいます」「りゅうおう様がお待ちです」「りゅうおう様から重要なお知らせです」と、怒涛の宣伝を出している。

また、あわせてHD-2D版「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」もセールを実施。期間限定で4606円（40％オフ）となる。

※Switch版は12月20日から

※PS5版は12月19日～21日までPS Plus会員のみセール対象に。その後は1月7日までセール実施

まだりゅうおう様に会ったことのない勇者は、この機会に新たに生まれ変わった「ロト三部作」の伝説を、その目で確かめてみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：ドラゴンクエストI＆II

ジャンル：RPG

販売：スクウェア・エニックス

開発：アートディンク＆SQEX浅野チーム

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Microsoft Store on Windows）

発売日：発売中（2025年10月30日） ※Steam版は10月31日

価格：7678円（パッケージ版／ダウンロード版）

CERO：B（12歳以上対象）

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX

© SUGIYAMA KOBO

℗ SUGIYAMA KOBO