「ドラゴンクエストI＆II」初セール！ りゅうおう様が怒涛の宣伝
スクウェア・エニックスは12月19日、HD-2D版「ドラゴンクエストI＆II」（以下、DQ1＆2）の初セールを開始したと発表。期間限定で6142円（20％オフ）となる。
初セール開催を記念して、りゅうおう様による告知CMが一挙3本も公開。「りゅうおう様が魅力を説明してくださいます」「りゅうおう様がお待ちです」「りゅうおう様から重要なお知らせです」と、怒涛の宣伝を出している。
また、あわせてHD-2D版「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」もセールを実施。期間限定で4606円（40％オフ）となる。
※Switch版は12月20日から
※PS5版は12月19日～21日までPS Plus会員のみセール対象に。その後は1月7日までセール実施
まだりゅうおう様に会ったことのない勇者は、この機会に新たに生まれ変わった「ロト三部作」の伝説を、その目で確かめてみてはいかがだろうか。
●Nintendo Switch 2……https://sqex.to/zmCn2
●Nintendo Switch……https://sqex.to/MwmUU
●PlayStation 5……https://sqex.to/kwhbx
●Xbox Series X|S……https://sqex.to/gX730
●Steam……https://sqex.to/oglna
【ゲーム情報】
タイトル：ドラゴンクエストI＆II
ジャンル：RPG
販売：スクウェア・エニックス
開発：アートディンク＆SQEX浅野チーム
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Microsoft Store on Windows）
発売日：発売中（2025年10月30日） ※Steam版は10月31日
価格：7678円（パッケージ版／ダウンロード版）
CERO：B（12歳以上対象）
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX
© SUGIYAMA KOBO
℗ SUGIYAMA KOBO