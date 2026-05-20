Switch 2で最初にハマる1本！ 「ぽこ あ ポケモン」パッケージ版が13％オフセールとお買い得

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Nintendo Switch 2用ソフト「ぽこ あ ポケモン」は、ポケモンと一緒に住みごこちの良い街を作るスローライフ・サンドボックスゲームです。Amazonでは、パッケージ版が7795円（13％オフ）で販売されています（5月19日現在）。定価で買うより1200円ほどお得です。

本作でプレイヤーはへんしんポケモン「メタモン」となり、ニンゲンのいない荒廃した世界でポケモンたちと出会い、少しずつ賑わいを取り戻していくお話が展開します。

登場するポケモンの数は300種類以上！ 草を4つ生やして「草むら」を作ればフシギダネなどが登場し、釣り竿を海沿いに置けば「コイキング」が登場するなど、多彩な“生息地”作りがとにかく楽しい作品です。

敵がいない優しい世界

類似する作品として「マインクラフト」や「ドラゴンクエストビルダーズ」がありますが、本作に“敵”は存在しません。戦闘要素はなく、時間制限やノルマもなく、ただただ個性的なポケモンたちと穏やかな時間を過ごせます。

目的は用意されている

ゲームの流れは「ポケモンセンターを直そう」といった大きなミッションが発生し、それをクリアすると新たな場所へ移動するスタイル。ゲームクリアまでの目標は用意されているので、「目的を自分で決める」のが苦手な人でも安心です。

発想力しだいで無限大の遊び方

どんな街にするかはプレイヤーの自由。壊れかけの建物を直していってもいいし、まったいらに整地して新たな街を築いてもいいです。きっとプレイしていれば「ああしよう、こうしよう」という“やりたい事”が生まれるはず。

まとめ：平和なサンドボックスは意外と貴重です

おすすめしたいのは、「平和なゲームが好きな人」です。本当に戦闘要素がないので、殺伐としない心穏やかな時間を過ごせます。それで楽しいから本作はヒットしたんだと思います。えぇそれはもう、気付けば筆者も80時間以上遊んでいますから。

高品質な街づくりシミュレーションゲームをお探しの方は、ぜひ「ぽこ あ ポケモン」を手に取ってみてはいかがでしょうか。そう、Nintendo Switch 2の値上げで駆け込み購入し、「何を遊ぼう…」と途方に暮れているそこのアナタへおススメしています！

Switch 2専売で話題性・中毒性ともに十分。ぜひ“Switch 2で最初にドハマりする1本”に「ぽこ あ ポケモン」を選んでみては。