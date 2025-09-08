スクウェア・エニックスは9月5日、PlayStation BlogにてHD-2D版「ドラゴンクエストI＆II」のインタビュー記事を掲載した。そこでは本作の開発にまつわる裏話や、本作でプレイヤーが楽しみにすべきポイントなどを語っている。

インタビューに応じているのは、リメイク版のプロデューサーを務める早坂将昭氏。リメイクにあたりマップ構造を「ほぼ原作通り」に維持しつつ、平面を立体にするのは大変だったと語っている。ただ、原作を遊んだ人には「思い出の追体験」をしてほしかったとしており、満足いく出来に仕上がっているという。

開発に際して重視したコンセプトは「原作から思いっきり変える。ただし根っこは変えない」というもので、そこは「可能な限り原作から変えず、＋αの追加のみにする」というコンセプトだったHD-2D版「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」と明確に異なるポイントとのこと。

「III」→「I」→「II」というロト三部作として時系列にそった順の発売になるため、それを活かした新たなシナリオを追加していると話す早坂氏。プレイヤーに楽しみにしてほしいポイントとしては”ロトの物語の大団円”というフレーズを用いている。生みの親である堀井雄二氏に相談しつつ、一歩一歩着実に開発を進めてきたという。

新シナリオについては原作を知っているか知らないかに関わらず、多くの「ドラゴンクエスト」ファンに刺さる内容であると語っている。

大幅に強化されたシナリオ、特技や呪文を習得できる新要素の「巻物」、バトルで有利な効果が発動する「紋章」など、新たに生まれ変わった「ドラゴンクエスト」シリーズはじまりの物語。発売は10月30日だが、すでにマスターアップの報告もされている。

発売までに出てくる続報に期待しつつ、冒険の旅にでる心の準備を進めておこう。

【ゲーム情報】

タイトル：ドラゴンクエストI＆II

ジャンル：RPG

販売：スクウェア・エニックス

開発：アートディンク＆SQEX浅野チーム

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Microsoft Store on Windows）

発売日：2025年10月30日 ※Steam版は10月31日予定

価格：

通常版：7678円（パッケージ版／ダウンロード版）

勇者ロトの⼦孫セット：1万1980円（パッケージ版のみ）

キャラクターコンプリートセット：1万4980円（パッケージ版のみ）

CERO：B（12歳以上対象）

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX

© SUGIYAMA KOBO

℗ SUGIYAMA KOBO

※画⾯・映像はすべてPC版の開発中のものです。